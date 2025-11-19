Titkos bevetésbe kezdett Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök arra utasította a CIA-t, hogy hajtson végre különleges műveleti akciókat Venezuela területén, potenciálisan előkészítve ezzel egy nyílt katonai támadást – tudta meg a New York Times.

Az, hogy a CIA dolgozik Venezuela területén, nem újdonság, ezt maga az amerikai elnök jelentette be nyilvánosan néhány hete.

A New York Times most arról írt: az új művelet jó eséllyel kifejezetten egy katonai támadást készít elő,

az amerikai titkosszolgálatok valószínűleg szabotázst, kiberműveleteket, információs és pszichológiai hadviselést végeznek majd a latin-amerikai állam területén. Hozzáteszik viszont: „nem tiszta”, hogy az amerikai ügynökök pontosan mit csinálnak, vagy mikor végzik ezeket a tevékenységeket.

A lap arról is információkat szerzett, hogy a Fehér Házban van már egy lista arról, hogy ha Donald Trump kiadja a támadási parancsot Venezuela ellen, pontosan milyen droglaborokat, raktárakat és milyen katonai célpontokat támad majd meg.

A New York Times úgy tudja: mindeközben az USA háttércsatornákon keresztül tárgyalni kezdett Venezuelával. Caracas pedig felajánlotta az olajkészleteihez való hozzáférést, és azt is, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnök lemond 2-3 éven belül, ha garanciát kap arra, hogy utána békében élheti tovább életét és az USA visszavonja a rá kitűzött vérdíjat. Az Egyesült Államok Maduro azonnali távozását követeli.