Terrortámadás Nigériában

Két ember meghalt, egy további pedig megsebesült abban a terrortámadásban, amelyet ismeretlen fegyveresek követtek el kedd este a nyugat-nigériai Kwara államban található Ekuru város keresztény templomában, egy élőben közvetített istentisztelet közben - közölte szerdára virradó éjjel a helyi rendőrség.

A közösségi médiában látható, az élő közvetítésből ismertté vált videofelvételen hallható volt az első lövések hangja és a megriadt gyermekek sírása, majd látható volt, amint a templomba berontó fegyveresek lövöldözni kezdtek a bent tartózkodó mintegy húsz hívőre, akik a függönyök és bútorok mögé bújva próbáltak fedezéket keresni. Szintén látható volt, amint a fegyveresek nemcsak lőttek, hanem a hívőknek a padokon vagy az ülőhelyeken hagyott táskáiból pénzt és értéktárgyakat próbáltak összeszedni.

A rendőrségi közlemény szerint a templom biztonsági őrei és a rendőrök gyorsan reagálni tudtak a támadásra, és sikerült menekülésre kényszeríteniük az elkövetőket, akik a város széli templom mellett fekvő bozótosba menekültek. A rendőrök az egyik halálos áldozatra a templomban, míg a másikra és a lövöldözés sebesültjére a környék alapos átkutatása során, a bozótosban találtak rá. A sebesültet kórházba szállították. Kwara állam kormányzója, Abdul Rahman Abdul Razak szerda reggel kiadott közleményében bejelentette, hogy „sürgős intézkedéssel kért további erősítést a biztonsági erőktől” a tettesek kézre kerítése érdekében.

Az Afrika legnépesebb országaként számontartott és a muszlimok lakta északra, illetve a főleg keresztények lakta déli részre osztható Nigériában évek óta problémát jelent az etnikai, vallási és életszínvonalbéli különbségeken alapuló erőszak. Az utóbbi időben Kwara államra is kiterjedő támadások elkövetői templomokat és mecseteket is célba véve, váltságdíjat követelve emberrablásokat és fosztogatásokat követnek el. A támadások októberben arra késztették Bola Tinubu nigériai elnököt, hogy a hadsereg egységeit is bevetve próbálja ellenőrzés alá vonni azokat az állami tulajdonban álló erdőket, amelyeket búvóhelyként használnak a fegyveres bandák.