2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Teljesen kiakadtak a románok

MH
 2025. november 19. szerda. 17:32
A román kormány és a Rheinmetall megállapodást kötött a német vállalat által gyártott Lynx gyalogsági harci járművek (IFV) megvásárlásáról – jelentette az Euronews saját forrásokra hivatkozva, bár a szerződést még nem írták alá, mert attól tartanak, hogy kiszolgáltatottá válnak Magyarországnak.

Teljesen kiakadtak a románok
A Lynx egy hadibemutatón
Fotó: MH archív/Purger Tamás

Az Euronews szerint a német járművek egy részét Romániában gyártják majd. „A Rheinmetall IFV jó megoldás lenne Románia számára, köszönhetően az IFV-k, lőszerek és lőporok helyi gyártási projektjeinek. Ez drámaian csökkenti a külső gyártóktól való függőséget” – nyilatkozta egy forrás az Economedia román gazdasági portálnak májusban.

Románia első lépésben 246 darab lánctalpas gyalogsági harci járművet szeretne vásárolni, a szerződés értéke 2,5 milliárd euró.

A gyalogsági harcjárműveket az Európai Unió új eszközén, a SAFE-en keresztül finanszíroznák, amely kedvező hitellehetőség, ugyanakkor felvétele hosszú időre meghatározná Románia katonai és ipari fejlődését. A románokat azonban nem elsősorban az eladósodás aggasztja, hanem az, hogy a harcjárművek gyártása és fenntartása részben Magyarországon történne, ami potenciális ipari függőséget alakíthat ki Budapesttel szemben – számolt be a Defense Romania hírportál alapján a Mandiner.

A kiszemelt harci járműveket ugyanis a Rheinmetall zalaegerszegi gyárában készítenék. A legkritikusabb komponensek – mint az optikák, a páncélzat vagy az elektronikai rendszerek – továbbra is több nyugat- és közép-európai országban gyártanák. A román szakértők attól tartanak, hogy az ország csupán alacsony hozzáadott értékű összeszerelési szerephez jutna, ami kevés technológiai tudást hozna a hazai iparba.

A vita egyik legérzékenyebb pontja a potenciális ipari függés Magyarországtól. Romániában sokan kockázatosnak tartanák, ha a hadsereg legmodernebb járműveinek gyártása vagy fenntartása részben a magyar ipari kapacitásoktól függne. Ez különösen problémás annak fényében, hogy a Román Nemzeti Védelmi Stratégia 2025–2030 központi célja a hazai védelmi ipar megerősítése és a technológiai szuverenitás növelése. Egy közvetlenül, verseny nélkül megkötött SAFE-szerződés éppen e stratégiai célokkal lenne ellentétes.

A román kormány ugyan tárgyal a gyártókkal, de hivatalos döntést még nem hozott; a gazdasági miniszter szerint a bejelentés legkorábban november 29. után történhet meg.

