Sokk: Németország teljesen kifogyhat a gázból már januárban

Németország már 2026 január közepére teljesen kimerítheti gázkészleteit – erre figyelmeztetett a német föld alatti gáztároló-üzemeltetők szövetsége (INES), írta az EAdaily .

Jelenleg a németországi föld alatti gáztárolók töltöttségi szintje körülbelül 75%. Az INES három lehetséges forgatókönyvet modellezett. Két forgatókönyv – amelyek „enyhe vagy közepes hőmérsékleteket” feltételeznek, hasonlóan a 2019–2020-as vagy a 2015–2016-os telekhez – azt mutatja, hogy a készletek elegendőek lesznek ahhoz, hogy február 1-jére még 30% maradjon, ami megfelel a jogszabályi követelményeknek.

Ugyanakkor létezik egy harmadik forgatókönyv is, amely rendkívül hideg telet feltételez – olyanhoz hasonlót, mint a 2009–2010-es, amikor az átlaghőmérséklet –1,3 °C volt, ami 1,5 fokkal alacsonyabb az átlagosnál, ráadásul kemény fagyok és hóviharok is előfordultak. Ez már más helyzetet vetít előre. „A tárolók már január közepére ki fognak merülni. A jelenlegi készletszintekhez igazodó fogyasztási szintet már nem lehet majd teljes mértékben fenntartani” – figyelmeztet az INES.

A szövetség három kockázati tényezőt említ. Egyrészt a gázkészletek szintje alacsonyabb a vártnál. Másrészt az elmúlt három hónapban a fogyasztás emelkedett. Emellett az Európai Unióban összességében alacsony a föld alatti gáztárolók töltöttsége.