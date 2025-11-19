Ronaldo és Trump titkos találkozója

Cristiano Ronaldo egy Szaúd-Arábiából érkező küldöttség tagjaként járt az Egyesült Államokban, ahol az elnök által adott fogadáson is részt vett. Donald Trump szerint a fia már jobban tiszteli őt, amióta részt vett a gálavacsoráján Cristiano Ronaldo.

Donald Trump amerikai elnök (j) vacsorát adott Mohammed bin Szalmán (b) szaúdi koronaherceg és miniszterelnök tiszteletére egy a Fehér Ház keleti termében, Washingtonban

Az ötszörös aranylabdás portugál világsztár, Cristiano Ronaldo ritkán utazik az Egyesült Államokba, amióta egy 2009-es Las Vegas-i party után Kathryn Mayorga zaklatással és nemi erőszak elkövetésével vádolta meg. Bár az ügyben Ronaldót soha nem ítélték el, a futballsztár mégis nagy ívben elkerülte az USA-t. Utoljára 2014-ben járt az Államokban, amikor alkut kötött az őt megvádoló nővel. Végül 2019-ben az amerikai ügyészek bejelentették, hogy nem indítanak eljárást az ügyben, mert a vádakat nem lehet bizonyítani. Azóta, bár hivatalosan soha nem volt kitiltva az országból, nyilvánosan legalábbis nem látogatott az USA-ba.

Cristiano Ronaldo egy Szaúd-Arábiából érkező küldöttség tagjaként érkezett Washingtonba, ahol részt vett Donald Trump díszvacsoráján. A spanyol Marca beszámolója szerint az ötszörös aranylabdás világsztár együtt vacsorázott a Fehér Házban nemcsak az elnökkel, hanem feleségével, Melania Trumppal is.

Érdekesség, hogy díszvendégek között volt a Tesla és az Apple vezérigazgatója, Elon Musk és Tim Cook is. Különösen Musk személye feltűnő, hiszen közismert, hogy áprilisban viharos körülmények között távozott a Trump-adminisztrációból.

Trump a vacsorán az egybegyűlteknek elárulta: Ronaldo megjelenésének köszönhetően a családja jobban tiszteli őt.

„Tudják, a fiam nagy rajongója Cristiano Ronaldónak. Most, hogy Ronaldo is itt van, és bemutathattam őket egymásnak, azt hiszem, a fiam kicsit jobban tiszteli az apját. Köszönöm, hogy itt vannak, megtiszteltetés számomra” – fogalmazott Trump a Marca szerint a zártkörű összejövetelen.