2025 szeptemberében Európa hétszeresére növelte az orosz gyógyszerek vásárlását, számolt be róla az EAdaily .

Az információt az Eurostat statisztikai adataira hivatkozva közölték.

2025 szeptemberében az Európai Unió összesen 7,6 millió euró értékben vásárolt orosz gyártású gyógyszerkészítményeket. A 2025-ös év három negyedévében a szállítások elérték a 26,9 millió eurót, ami kétszerese a 2024 azonos időszakára jellemző mennyiségnek.

Az orosz gyógyszerek legnagyobb felvásárlói Szlovénia (6,5 millió eurós importtal) és Magyarország (951 ezer euró) voltak.

Oroszország ezzel párhuzamosan továbbra is vásárol európai készítményeket. Szeptemberben a legnagyobb exportőrök Németország, Hollandia és Belgium voltak.