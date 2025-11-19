2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Rekord: Európa soha nem látott mennyiségben vásárol orosz gyógyszert

Egyetlen hónap alatt 7,6 millió eurónyi orosz készítmény érkezett az EU-ba

MH
 2025. november 19. szerda. 9:37
Megosztás

2025 szeptemberében Európa hétszeresére növelte az orosz gyógyszerek vásárlását, számolt be róla az EAdaily.

Rekord: Európa soha nem látott mennyiségben vásárol orosz gyógyszert
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Dibyangshu Sarkar

Az információt az Eurostat statisztikai adataira hivatkozva közölték.

2025 szeptemberében az Európai Unió összesen 7,6 millió euró értékben vásárolt orosz gyártású gyógyszerkészítményeket. A 2025-ös év három negyedévében a szállítások elérték a 26,9 millió eurót, ami kétszerese a 2024 azonos időszakára jellemző mennyiségnek.

Az orosz gyógyszerek legnagyobb felvásárlói Szlovénia (6,5 millió eurós importtal) és Magyarország (951 ezer euró) voltak.

Oroszország ezzel párhuzamosan továbbra is vásárol európai készítményeket. Szeptemberben a legnagyobb exportőrök Németország, Hollandia és Belgium voltak.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink