Rakétáznak ha kell, ha nem

Az orosz hadsereg 47 különböző típusú rakétával és 476 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légicsapásoknak több halálos áldozatuk volt, többtucatnyian megsebesültek, továbbá lakóépületek és energetikai létesítmények rongálódtak meg - közölte a légierő, a rendőrség és helyi vezetők.

A légierő parancsnokságának szerdai Telegram-jelentése szerint a légvédelem 41 rakétát és 442 drónt lelőtt, illetve eredeti pályájukról rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített. A közlemény szerint 14 helyszínen hét rakéta és 34 csapásmérő drón viszont célba talált, hat esetben pedig a támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat. A fő célterület Lviv, Ternopil és Harkiv megye volt. A nyugat-ukrajnai Ternopilban két kilenc emeletes lakóházat ért találat az éjszakai légicsapásokban, az eddigi adatok szerint 10-en meghaltak, 37-en pedig megsebesültek - közölte az Ukrán Nemzeti Rendőrség jelentését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Az egyik épületben tűz ütött ki, a másikban a harmadiktól a 9. szintig omlások történtek. A mentési munkálatok a késő délelőtti órákban még tartottak, a mentőcsapatok további túlélők után kutatnak. A Ternopil megyei katonai közigazgatás a hivatalos Telegram-csatornáján arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a klór koncentrációja a levegőben hatszorosan meghaladja a határértéket, ezért lehetőség szerint ne hagyják el az otthonaikat, és csukják be az ablakokat. Az orosz hadsereg éjfélkor tömeges dróncsapást mért Harkiv Szlobidszkij és Osznovjanszkij kerületeire. Oleh Szinyehubov katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Unian hírügynökség 16 lakóház, garázsok, több vállalat, egy mentőállomás, üzletek, egy iskola és több mint 30 gépjármű megrongálódásáról számolt be.

Az Energiaügyi Minisztérium Telegramon közzétett jelentése szerint „az ellenség ismét tömeges rakéta- és dróncsapást mért az energetikai infrastruktúra létesítményeire Harkiv, Csernyihiv, Dnyipropetrovszk, Lviv, Ivano-Frankivszk, Cserkasszi és Donyeck megyében”. Az áramellátásban kialakult helyzet stabilizálása céljából az ország összes régiójában korlátozásokat vezettek be mind a lakossági, mind pedig az ipari fogyasztók számára, már szerdán többórás áramszünet várható.