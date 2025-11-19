Putyin készen áll a végtelen harcra?

Peter Dickinson, az Atlanti Tanács publicistája írja, a háború ötödik évébe lépve kevés jel utal arra, hogy Putyin kemény taktikája működne.

„Míg Oroszországnak sikerült elfoglalnia Ukrajna területének mintegy 20 százalékát, az ország lakosságának fennmaradó 80 százaléka ma már elsöprő többségben ellenségesen viszonyul Moszkvához, és támogatja az Európával való szorosabb kapcsolatokat. Ukrajna lakosságának túlnyomó többsége számára a 2014-es és 2022-es invázió fordulópont volt, amely mélyen befolyásolta az ukrán identitásról alkotott felfogásukat, és gyökeresen megváltoztatta Oroszországgal kapcsolatos hozzáállásukat” – írja.

A nyugati régiók az európai vektor fellegvárává válnak

Így 2014 óta Kelet-Ukrajna hagyományos orosz befolyási erősségeit, mint például Donyecket és Luhanszkot, a Kreml erői elfoglalták, és gyakorlatilag elvágták Ukrajna többi részétől. Ugyanakkor a nyugati régiók jelenleg felemelkedőben vannak.

Nyugat-Ukrajna városai gyors növekedést mutatnak, amit a háborús övezetből elköltözni kívánó családok és vállalkozások beáramlása hajt. Lviv lakossága például a teljes körű orosz invázió kezdete óta körülbelül negyedével nőtt, elérve a körülbelül egymillió főt. Lviv ingatlanpiaca messze felülmúlta Kelet-Ukrajna regionális fővárosait, és most már Kijevvel is vetekszik. Hasonlóképpen, Lviv az új vállalatok és befektetések tekintetében az ukrán főváros után a második helyen áll.

Politikai és diplomáciai szempontból Lviv is felemelkedőben van. Számos kijevi nagykövetség 2022-ben részben a városba költözött, és továbbra is ott működik. Az elmúlt három évben Lviv számos magas szintű nemzetközi eseménynek adott otthont, többek között elnöki csúcstalálkozóknak és uniós miniszteri találkozóknak – jegyzi meg a publicista:

„Lviv növekedése annyira lenyűgöző volt, hogy irigy pletykákat váltott ki a kijevi vezetés körében, egyesek még azt is sugallják, hogy Lviv nemzetközi repülőterének esetleges újranyitását szándékosan késleltették, hogy megakadályozzák az ukrán főváros további beárnyékolását.”

Ugyanakkor, bármi is legyen a háború kimenetele, Ukrajna nemzeti súlypontjának az ország nyugati részébe való áthelyeződése valószínűleg nem lesz visszafordítható, biztos benne.

És bár még mindig nem világos, hogy mikor lesz Ukrajna az Európai Unió teljes jogú tagja, országszerte egyre nagyobb a bizalom, hogy a csatlakozás egykor távoli álma végre valósággá válik.

Rossz hír Putyinnak

„A Kreml elnökének Ukrajna iránti megszállottsága azt a félelmét tükrözi, hogy egy demokratikus, európai és valóban független Ukrajna megszilárdulása katalizátorként szolgálhat az orosz birodalomtól való visszavonulás következő szakaszához... Mostanra egyre világosabbá válik, hogy Ukrajna megtámadására vonatkozó döntése látványos kudarc volt, aláásva az évszázados orosz befolyást, és felgyorsítva az általa oly hevesen ellenzett európai integrációt” – jegyzi meg a cikk.

Ugyanakkor Putyin felismeri, hogy ha nem sikerül teljesen eltörölnie magát az ukrán nemzet eszméjét, Ukrajna a háború után szilárdan a nyugati világ részévé válik, miközben továbbra is kibékíthetetlenül ellenséges marad Oroszországgal szemben:

„Ahelyett, hogy elismerné ezt a katasztrofális kimenetelt, a háború határozatlan ideig tartó folytatására fog törekedni. Putyin tudja, hogy ha most megáll és elfogad egy kompromisszumos békét, akkor arra lesz kárhoztatva, hogy az orosz történelemben úgy vonuljon be, mint az az ember, aki elvesztette Ukrajnát.”