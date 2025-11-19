Pár napja még Zelenszkijt védte, most célkeresztbe került

Példátlanul nagy befolyást szerzett az ukrán kormányban, sőt a parlamentben és más kulcsfontosságú állami intézményekben is Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke. Szinte bizonyos, hogy Andrij Jermak tudott a háborús maffia működéséről, a korrupciós rendszerről. Az ukrán Korrupcióellenes Akcióközpont ügyvezető igazgatója szerint egy ilyen nagyszabású korrupciós program egyszerűen nem működhetett az elnöki hivatal vezetőjének tudomása és egyetértése nélkül.

A The Kyiv Independent a múlt héten kirobbant hatalmas ukrajnai korrupciós botrány kapcsán írt arról, hogy az ukrán elnöki hivatal vezetője, Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke, Andrij Jermak példátlan hatalmi szintet ért el Ukrajna kormányában, jelentős befolyást szerzett a parlamentben, a kabinetben és más kulcsfontosságú állami intézményekben is, ám ennek ellenére egy olyan vitatott figura maradt, akire dominanciája ellenére Ukrajnában és külföldön egyaránt szkepticizmussal tekintettek.

Az angol nyelvű kijevi hírportál beszámolójában idézett magas rangú európai tisztviselők – akiknek nevét nem hozták nyilvánosságra – szerint Jermak hírneve meglehetősen rossz, sem külföldön, sem Ukrajnában nem örvend nagy népszerűségnek. A tudósítás szerint Jermak nem válaszolt a sajtó azzal kapcsolatos kérdéseire, hogy milyen érintettsége van a múlt héten kirobbant korrupciós botrányban, vette észre a hirado.hu.

A portál azt írta: Ukrajnát Zelenszkij elnökségi időszakának legnagyobb korrupciós botránya rázta meg és abban az elnök belső köre is érintett volt. Az érintettek között lehetett Jermak is, bár ő egyelőre nincs a gyanúsítottak között.

A kyivindependent.com független forrásokra hivatkozva azt írta: Zelenszkij a saját arcának megőrzése érdekében fontolgatja, hogy elengedi hivatalvezetőjének kezét.

Darja Kalenjuk, az ukrán Korrupcióellenes Akcióközpont ügyvezető igazgatója a portálnak azt nyilatkozta: Andrij Jermak annyira befolyásos ember és olyan szinten részese Ukrajna számos ügyének, hogy egy ilyen nagyszabású korrupciós program egyszerűen nem működhetett az ő tudomása és egyetértése nélkül. Az ügyvezető igazgató vélekedése szerint Zelenszkij azzal tudná bebizonyítani, hogy nincs érintettsége a botrányos ügyben, ha megszabadulna a belső köréhez tartozó korrupt figuráktól

A The Kyiv Independent forrása szerint az Ukrajnát megrázó nagyszabású korrupciós botrányban az elnök kabinetfőnöke is érintett lehet, a vizsgálat során a Korrupcióellenes Hivatal felvételeket tett közzé, amelyek azt állítják, hogy az elnök barátai és magas rangú kormányzati tisztviselői pénzmosást végeztek és visszafizetéseket kaptak állami szerződésekből. Állítólag több mint 100 millió dollárt mostak ki.

Az angol nyelvű portál a cikkben felidézi, hogy a botrány vezéralakja, Zelenszkij közeli munkatársa és korábbi üzlettársa, Timur Mindics volt, akit mivel időben figyelmeztettek, még letartóztatása előtt elhagyta Ukrajnát.

A The Kyiv Independent egyebek mellett arról is beszámolt a cikkben, hogy Andrij Jermak korábbi helyettesét, Andrij Szmirnovot illegális meggazdagodással, pénzmosással és vesztegetéssel vádolták, míg két másik volt helyettest — Kirilo Tyimosenkót és Rosztiszlav Surmát — korrupciós ügyekben vizsgálták, de hivatalosan nem emeltek vádat ellenük.

Amióta Andrij Jermakot, Andrij Bogdan helyére kinevezték az elnök hivatalának vezetőjévé, kabinetfőnökké, több munkatársa is jelentős vagyont halmozott fel.

A bihus.info portál 2023-as vizsgálata szerint Artyom Koljubajev filmproducer és Jermak korábbi üzleti partnere, drasztikusan bővítette üzleti birodalmát azt követően, hogy 2021-ben a Operatőri Állami Támogatási Tanács vezetője lett és az orosz invázió idején állami támogatást kapott filmjeiért.

Jermak kritikusai szerint a legfőbb beosztottak és szövetségesei elleni korrupciós ügyek, valamint az Elnöki Hivatal vonakodása a korrupcióval vádolt tisztviselők elbocsátásáról azt mutatja, hogy vagy Yermak tűri a korrupciót, vagy maga is érintett a dolog.

Nem titok, hogy az országban – mind az elnöki hivatalban, mind a kormányban, sőt állami tulajdonú cégekben – Andriy Jermak nélkül nem lehet személyi kérdésekben döntést hozni – mondta Kalenjuk.

Egy rendvédelmi forrás a kijevi portálnak azt mondta: nem számítanak Jermak menesztésére, annak ellenére, hogy korábban ezzel ellentétes jelentések érkeztek. Vélekedések szerint

Zelenszkijnek nagyon nehéz dolga lenne anélkül a Jermak nélkül, aki a politikai tapasztalattal addig nem rendelkező korábbi előadóművész-filmproducert a hatalom csúcsára juttatta.

Volodimir Fezenko politikai elemző a portálnak azt mondta: Jermak magát Zelenszkij elkötelezettjeként, valamint tökéletes végrehajtójaként jellemezte. Jermak Zelenszkij távirányítóján a legfontosabb gomb – fogalmazott az elemző.