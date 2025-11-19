Orbán Viktor: Unokáink is nyögnék a közös európai hitelt

"A Bizottság elnök asszonya nem kevesebbet kér, mint két év alatt még további 135 milliárd eurót. Ez az éves magyar gazdasági teljesítmény 65%-a, az összes magyar nyugdíjas hét évnyi nyugdíja, az Unió éves költségvetésének közel háromnegyede. Csillagászati összeg, amely ma nem létezik. Nincs" - fogalmazott közösségi oldalán a miniszterelnök.

Az előzményekhez tartozik Ursula von der Leyen megint plusz pénzt kért a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására - olvasható a kormányfő fb oldalán.

Orbán Viktor hozzátette: "A brüsszeli varázsszer megint a közös európai hitel lenne. Hogy még az unokáink is nyögjék az orosz-ukrán háborút. Ehhez kérnek hozzájárulást tőlünk, magyaroktól. Egy olyan országtól, amelyet napi egymillió euróra büntetnek, mert nem engedjük be a migránsokat. Egy olyan országtól, amelyet pénzügyileg büntetnek azért, mert saját álláspontja van a háború és a gender ügyében. Ez több mint lehetetlen. Ez már abszurd."

A miniszterelnök szerint Magyarország válaszára nem kell sokat várni.