„Ilyen teherrel Volodimir Zelenszkijnek biztosan nincs keresnivalója az első háború utáni választásokon” – az ukrán Espresso újságírója szerint már csak egy dologban reménykedhet az ukrán elnök.

„A piszkos igazság Mindicsről és Volodimir Zelenszkij elnök legközelebbi környezetéről ismét élesen felvetette a legfontosabb problémát, amellyel Ukrajna szembesülni fog, amint valamilyen fegyverszünet születik” – írja az ukrán Espresso hasábjain Marina Danyliuk-Jarmoleva újságíró.

Ismert: november elején az ukrán közéletet egy újabb, minden korábbinál súlyosabb korrupciós ügy rázta meg. A botrány középpontjában Timur Mindics áll, aki évekig Volodimir Zelenszkij elnök közeli üzlettársa volt, és kulcsszerepet játszott az állami és félállami cégek hálózatán keresztül mozgatott, százmillió dollárnyi pénzek útjában. A férfi most szökésben van – órákkal a hatósági rajtaütés előtt eltűnt Kijevből. A házkutatás során az ukrán üzletember otthonában – ahol 2021-ben Zelenszkij születésnapját is ünnepelték – arany vécét is találtak az ukrán korrupcióellenes hatóságok, foglalja össze a botrány kirobbanását a Mandiner.

Hallgatólagos paktum az állam megmentése érdekében

Az ukrán újságíró szerint „a teljes körű invázió elején a társadalom hallgatólagos paktumot kötött az állam megmentése érdekében – egyelőre nem beszélünk a belső problémákról, összpontosítjuk akaratunkat és legyőzzük a külső ellenséget. Azután kiderült, hogy a »nem most kell a korrupcióról beszélni« frázis csupán a füstfüggöny szerepét töltötte be a személyes meggazdagodáshoz és egy olyan hálózat kiépítéséhez, amely készpénzt és kriptót halmozott fel gyakorlatilag mindenből, amit őrizetlenül hagytak.”

„Zelenszkij áldozatai”

Az Espresso szerzője arról ír, hogy Ukrajnában „a Dinásztiа szövetkezet országa felfalja a megtörhetetlen hősök országát”. „Azokét, akiknek nincs más állampolgárságuk, és tényleg nincs hová menekülniük, ellentétben Mindicscsel, Surmával vagy Naumovval, akik úgy tesznek, mintha sosem ismertek volna Zelenszkijt. Sőt, némelyikük egyenesen azt állítja, hogy ők Zelenszkij politikai rezsimjének áldozatai” – fogalmaz Danyliuk-Jarmoleva. Hozzáteszi: a Mindics-gate első hetében rengeteg videó jelent meg az ukrán közösségi oldalakon, ahol fiatalok arról beszéltek: nem adakoznak többé, mert a NABU és a SAP (ukrán korrupcióellenes hatóságok) felvételei megmutatták nekik a „megingathatatlan vezető” rothadt oldalát.

Sokaknak fogy a türelme

„Érthető, hogy mi váltotta ki ezt az indulatot. Kiderült ugyanis, hogy az állami árulók lakásaiban és háttérirodáiban elképesztő mennyiségű dollár és euró van. Akkor, amikor az emberek egy része már a hrivnya-hitelkeretét is felhasználta, hogy fedezze az elektronikai hadviselés (REB) vagy az autók költségeit, csak azért, hogy az ismerős gyalogos katonák ne legyenek kénytelenek tíz kilométereket gyalogolni a frontvonalról a feltételes hátországig” – fogalmaz az ukrán újságíró.

Marina Danyliuk-Jarmoleva arra figyelmeztet, hogy már az EU-s vezetők türelme is fogy Zelenszkijékkel szemben. „Amikor az európai diplomácia vezetője, Kaja Kallas megengedi magának az olyan kijelentéseket, hogy »Nincs helye a korrupciónak, különösen most. Hiszen ez szó szerint azoknak az embereknek a pénze, akiknek a frontra kell menniük«, az már azt jelzi, hogy még azok számára is eljött az »No, ezt már nem hiszem, Valera!« pillanat, akiket korábban bátran nevezhettünk Ukrajna barátjának és védőjének” – írta.

A Zelenszkijt tisztára mosdató kampány, amelynek fő üzenetei: „ne bántsátok az elnököt”, „külső irányítás alatt állunk”, valamint „nézzétek meg inkább, kivel alszanak más ellenzékiek”, világosan megmutatják, milyen mélyre jutottunk. És igen: az elnök, aki igazságosság jelszavával jutott hatalomra, úgy hagyja maga mögött Ukrajnát, mint a híres jelenetében: káoszt és egy üres keretet hagy maga után – fogalmaz az újságíró.

Akkor, sok évvel ezelőtt, ez őrülten vicces volt. Ám a Mindics-gate egyértelműen bizonyítja, hogy a háború messze nem jelent biztosítékot a személyes meggazdagodással szemben – vonja le a keserű konzekvenciát az Espresso szerzője.

Most megy a mozikban a „Nürnberg” című film

Marina Danyliuk-Jarmoleva arról is ír, hogy most megy a mozikban a „Nürnberg” című film, amely Hermann Göring és más náci vezetők peréről szól, azokról, akik embereket küldtek koncentrációs táborokba, és atompropagandával mosták a németek agyát. „A nézőterek zsúfolásig megtelnek, még a kevésbé kedvező vetítési időpontokban is, minden korosztály nézi. Miért?

Mert az ukránokban hatalmas vágy él az igazság iránt: hogy azok, akik bántották őket, megkapják méltó büntetésüket. És igen, jó lenne, ha a mi Nürnbergi perünkön Oroszországot ítélnék el. Ám Zelenszkij szűk köre mindent megtesz azért, hogy a nemzetközi közösség a kritikus pillanatban kevesebbet beszéljen Putyin büntetéséről és az orosz jóvátételről, és inkább azon csámcsogjon, hogy mennyi készpénz és arany vécé található Mindics lakásában.”

Ilyen teherrel Volodimir Zelenszkijnek biztosan nincs keresnivalója az első háború utáni választásokon; a legtöbb, amit remélhet, hogy eléri azt, hogy a történelemkönyvekben ne kerüljön egy oldalra Viktor Janukoviccsal – zárja írását az ukrán szerző.