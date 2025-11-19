Nukleáris létesítményt avatott az egyiptomi és az orosz elnök

Vlagyimir Putyin (b) orosz elnök és Abdel-Fattáh esz-Szíszi (j) egyiptomi elnök felavatta a dabaái atomerőmű első energiablokk reaktor nyomásálló tartályának beszerelését

A ceremónián részt vett Alekszandr Lihacsov, a Roszatom orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója és Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója is. Szíszi az állami televízióban közvetített beszédében megvalósult álomról beszélt, "köszönhetően Egyiptom és Oroszország stratégiai és stabil kapcsolatainak".

Vlagyimir Putyin úgy értékelte, hogy az első egyiptomi atomerőmű építése az orosz segítségnek köszönhetően sikeresen halad. "Ténylegesen most lépünk át a legfontosabb szakaszba, az erőmű technológiai felszerelésének szakaszába, és már a közeljövőben megkezdődhet az áramtermelés, amelyre a növekvő egyiptomi gazdaságnak szüksége van" - tette hozzá.

A tervek szerint az első reaktort 2028 második félévében fogják üzembe helyezni. Az első egyiptomi atomerőművet a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat építi a Földközi-tenger partján. Négy reaktorból fog állni, amelyek együttes teljesítménye 4,8 gigawatt lesz, elkészültét követően a 110 milliós ország energiaigényeinek mintegy 10 százalékát fogja tudni fedezni.

A szerződések szerint Oroszország fogja szolgáltatni a fűtőanyagot is, illetve műszaki személyzetet is a reaktor üzemeltetésének első tíz évében. Egy külön megállapodás rendelkezik a sugárzó hulladék fűtőanyag tárolásáról, amelyhez a különleges tartályokat és tárolót is az orosz fél fogja szállítani.