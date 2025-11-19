Moszkva ezt lépné az orosz vagyon uniós elkobzására

Korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet küldött az EU-tagállamoknak, amelyben hivatalos javaslatokat tett az orosz vagyontárgyak kisajátítására és két alternatív, hitelalapú finanszírozási lehetőségre Ukrajna számára - írta meg az oroszhirek.hu .

A főbb lehetőségek között szerepel a tagállamok által támogatások formájában finanszírozott támogatás, az EU által a pénzügyi piacokon felvett hitelből finanszírozott korlátozott visszkereseti joggal rendelkező hitel, valamint az Oroszország befagyasztott eszközeinek készpénzegyenlegéhez kötött korlátozott visszkereseti joggal rendelkező hitel – közölte von der Leyen, hozzátéve, hogy a döntést az EU december 18-19-i csúcstalálkozóján hozzák meg.

„Hasonló intézkedéseket fogunk alkalmazni. Az ilyen intézkedések tervezetét már előkészítettük arra az esetre, ha a nyugati országok barátságtalan lépéseket tennének. Tehát egy ilyen csomag része a javaslatainknak” – mondta Sziluanov, amikor az orosz eszközök elkobzására vonatkozó ellenintézkedésekről kérdezték.