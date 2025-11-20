Menesztette az ukrán parlament a volt és a jelenlegi energetikai minisztert

Menesztette posztjáról az ukrán parlament szerdán Szvitlana Hrincsuk energetikai minisztert és hivatali elődjét, Herman Haluscsenkót, aki mostanáig az igazságügyi tárcát vezette.

A két tárcavezető leváltására annak nyomán került sor, hogy a múlt héten az ukrán korrupcióellenes hatóságok széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyleteket tártak fel az ország energetikai szektorában. Hrincsuk maga nyújtotta be lemondását.

Menesztését 315 képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban. Őt összeférhetetlenség miatt mentették fel. Hrincsuk csupán július 17. óta vezette az energetikai minisztériumot. Haluscsenko leváltására az igazságügy-miniszteri tisztségről 323 képviselő szavazott.

Az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint a két menesztett miniszter nem jelent meg a plenáris ülésen, és Julija Szviridenko miniszterelnök is távol maradt, ami felháborította a képviselőket. Ruszlan Sztefancsuk házelnök elmondta, hogy a jogszabályoknak megfelelően értesítették őket az ülésről és a felmentési eljárásról.

Kiemelte, hogy a miniszterelnök viszont azért nem tudott megjelenni, mert tárgyalásokon vesz részt a Nemzetközi Valutaalappal, ezért a kormányt Tarasz Kacska, Ukrajna európai integrációjáért felelős miniszterelnök-helyettes képviseli és terjeszti elő a felmentésekről szóló indítványokat.

"Tisztelt képviselők, önöktől függ a kormány megtisztítása azoktól az emberektől, akik besározták a hírnevüket. A határozati javaslatok benyújtásának politikai oka a kormány és Ukrajna vezetésének kompromittálódása, tekintettel Szvitlana Vaszilivna (Hrincsuk) érintettségére azokban az ügyekben, amelyeket a NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda) feltárt" - mondta a parlament előtt a kormányfőhelyettes.

Haluscsenko menesztésével kapcsolatban kijelentette: a miniszterelnök által benyújtott javaslat oka "az a nyilvános visszhang, amely a folyamatban lévő nyomozásokhoz kapcsolódik".

Kacska egyúttal kijelentette, hogy az ukrán kormány nem fog eltűrni semmilyen korrupciót, és reagálni fognak a feltárt esetekre.