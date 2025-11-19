Megvan a háború nyertese

A Rheinmetall új középtávú célokat tűzött ki maga elé. Sokat várnak az új, haditengerészeti részlegtől.

Minden háborúnak vannak nyertesei – anyagi értelemben is. A Rheinmetll egyértelműen brutális hasznot húz az instabilabb geopolitikai helyzetből, és ezzel összefüggésben az ukrajnai háborúból is. A düsseldorfi székhelyű védelmi beszállító tele van megrendelésekkel. A cég szintet lépne, 2030-ra jelentősen növelné bevételeit és jövedelmezőségét.

A Rheinmetall 2030-ra körülbelül 50 milliárd eurós bevételt kíván elérni, 20 százalék feletti üzemi haszonkulccsal – jelentette be a vezetőség.

Az optimizmusra minden alapjuk meg is lehet: jelentősen profitálnak a NATO-országok fegyverkezéséből, aminek elsősorban az ukrajnai háború az oka.

A Rheinmetall emellett nagybevásárlást is tervez: felvásárlásokkal is növelné piaci részesedését. Ennek egyik állomása, hogy nemrég bejelentette a a brémai Lürssen hajógyárcsoport katonai részlegének felvásárlását - írta meg a Világgazdaság.

A Rheinmetall középtávú céljai korábban 2027-ig terjedtek, és 20 milliárd eurós csoportszintű árbevételt, valamint 18 százalékos üzemi haszonkulcsot tartalmaztak, ebből kiindulva a 2030-ra megcélzott 50 milliárdos árbevétel igen ambiciózusnak mondható.

Kutyák és nagymacskák jönnek

Armin Papperger vezérigazgató az elemzőknek azt mondta, hogy 20 százalék fölé növelik üzemi árrésüket az évtized végére, és a jövő év első felében eladják az autóipari alkatrészek gyártására szakosodott üzletágukat.

A Boxerek és a Lynx (hiúz) harci járművek húzhatják a növekedést – hangsúlyozta.

A jövőre várható németországi megrendelésekkel a vállalat évente körülbelül ezer Boxer gyártására növeli a termelést. A Lynx páncélozott harci járműveket elsősorban Olaszország és Ukrajna vásárolhatja, de az is tény, hogy csaknem 300 Lynx vásárlásáról szóló szerződést írtak alá Romániával a múlt héten – írja a Bloomberg.

A vállalat nemrégiben nyitotta meg Európa legnagyobb lőszergyárát Németországban, és a tervek szerint a jövő év harmadik negyedévében megkezdi ott a rakétahajtóművek gyártását is.