Macron elégedetlen, de kész a kompromisszumra

Emmanuel Macron francia elnök kénytelen volt megvédeni kisebbségi kormányának azon döntését, hogy engedményeket tesz a parlamentben az éves költségvetés elfogadása érdekében. Bár a francia államfő maga is elégedetlen a törvényhozók által elfogadott egyes módosításokkal – beleértve a jelentős társasági adóemeléseket is – a politikai stabilitás megőrzése érdekében a kompromisszumot „elengedhetetlennek” nevezte.

Emmanuel Macron francia elnök videóüzenetben fejtette ki álláspontját az ország költségvetésének parlamenti vitájával kapcsolatban. A felvételt egy, a francia vállalatok új, belföldi magánbefektetéseit népszerűsítő rendezvény alkalmából tették közzé – írja a Politico.

Macron elégedetlen

Macron kijelentette, hogy nem elégedett a parlamentben elfogadott költségvetési módosítások egy részével, de megvédte a kormány döntését és elmondta, hogy a kompromisszumra való törekvés nevében engedményeket tesz, vette észre az Origo.

Elégedett vagyok-e azzal, amit a parlamentben nap mint nap megszavaznak? Nem. De azt gondolom, hogy politikai stabilitásra van szükség, és a kompromisszumkeresés elengedhetetlen – mondta Macron a videóban.

Macronnak hivatalosan nincs közvetlen szerepe a költségvetés elfogadásában; ezt a feladatot a miniszterelnöke, Sébastien Lecornu felügyeli. A labirintusszerű törvényhozási folyamat azonban korántsem ért véget, és az ellenzéki törvényhozóknak sikerült elfogadniuk több, a kormány által eredetileg ellenzett módosító indítványt.

Ezek között szerepelnek jelentős társasági adóemelések is, amelyek komoly terhet rónának a francia vállalkozásokra.

Kényszerű engedmények a kisebbségi kormányzás árnyékában

A kisebbségi kormány kénytelen másképp dolgozni, mint korábban. Macron maga is elismerte a megváltozott politikai helyzetet, hangsúlyozva: Ma, mivel a franciák így döntöttek, megváltozott a politikai helyzet, és másképp kell dolgoznunk.

A kormányfő, Sébastien Lecornu jelentősen szűkebb mozgástérrel rendelkezik, mint elődei. Különösen amiatt, mert megfogadta, hogy elkerüli az alkotmányos kiskapu alkalmazását a költségvetés elfogadásához.

A politikai stabilitás biztosítása és a kisebbségi kormány fennmaradásának garantálása érdekében Lecornu lehetővé teszi a törvényhozók számára, hogy vitatkozzanak és szavazzanak a parlamenti eljárások során felmerülő kérdésekről.

Azonban nem minden, már elfogadott módosítás biztos, hogy bekerül a végleges tervezetbe. Lecornu miniszterelnök a hétfői befektetéseket népszerűsítő rendezvényen sietett megnyugtatni az üzleti vezetőket. Kijelentette, hogy ezek a jelentős adóemelések valószínűleg nem fognak bekerülni a végleges költségvetésbe.

A miniszterelnök szerint ezek a módosítások alkotmányellenesnek tekinthetők, és véleménye szerint a jelenlegi szöveg valószínűleg nem kapja meg a parlament végső jóváhagyását.

A francia kormányzat tehát feszült politikai környezetben, kényszerű engedményekkel próbálja elfogadtatni a létfontosságú költségvetést, miközben az elnök az ország stabilitásának szükségességével érvel a nem kívánt parlamenti módosításokkal szemben.