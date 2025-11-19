Litvánia újra megnyitja a fehérorosz határt

Litvánia újra megnyitja a fehérorosz határátkelőhelyeket, véget vetve a csempészek léggömbjei által okozott légtér-zavarok miatt bevezetett lezárásnak - közölte szerdán a balti köztársaság kormánya.

A két határátkelőhely csütörtökön nyílik meg újra - jelentette be a kormányfő szóvivője. Litvánia a múlt hónapban közölte, hogy a határok november végéig zárva maradnak, mivel a Fehéroroszországból érkező meteorológiai ballonok zavarták a légi forgalmat és a vilniusi repülőtér bezárását okozták.

Vilnius szerint csempészek indítják útnak a léggömböket, amelyek tiltott cigarettát szállítanak. A litván vezetés Fehéroroszország elnökét, Aljakszandr Lukasenkát hibáztatja azért, mert nem állította le ezt a gyakorlatot, amelyet "hibrid támadásnak" nevez. A légi közlekedési incidensek száma azonban az elmúlt hetekben csökkent.

A vilniusi repülőtér utoljára nyolc napja volt zárva. "A körülmények megváltoztak, és a belföldi biztonság szavatolása érdekében már nincs szükség az állami határátkelési korlátozásokra" - mondta Vladislav Kondratovic litván belügyminiszter egy élőben közvetített kormányülésen.

Lengyelország a héten újra megnyitotta két, Litvánia közelében található határátkelőhelyét Fehéroroszországgal, amelyeket két héten át zárva tartott a szomszédja iránti szolidaritásból. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök "őrült csalásnak" nevezte a határlezárást, és azzal vádolta a Nyugatot, hogy hibrid háborút folytat Fehéroroszország és Oroszország ellen, ami a szögesdrót-elválasztás új korszakát hozza el.

Litvánia ugyanakkor azzal vádolta meg Fehéroroszországot, hogy ezer litván tulajdonú teherautót tart fogva, megakadályozandó hazatérésüket a határlezárás után.