Kiszivárgott: Trump és Putyin kulisszák mögötti terveket egyeztetnek Ukrajna jövőjéről

Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja Oroszországgal folytatott konzultációk keretében titokban dolgozik egy új terven az ukrajnai konfliktus lezárására – ezt az Axios írta meg kormányzati forrásokra hivatkozva.

A lap szerint az új terv 28 pontból áll, amelyek négy fő kategóriába sorolhatók: béke Ukrajnában, biztonsági garanciák, biztonság Európában, valamint az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolata Oroszországgal és Ukrajnával. Az Axios megjegyzi, hogy nem világos, hogyan tükröződnek a dokumentumban a területi kérdések.

Egy amerikai tisztviselő a lapnak elmondta, hogy a terv kidolgozását Trump különmegbízottja, Steve Witkoff irányítja, aki a koncepciót megbeszélte Kirill Dmitrijevvel, az orosz elnök külföldi befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottjával. Utóbbi az Axiosnak adott interjúban optimizmust fejezett ki a terv sikerének esélyeit illetően, hangsúlyozva, hogy „úgy érezzük, hogy Oroszország álláspontját valóban meghallgatják”.

Dmitrijev szerint az alapötlet az volt, hogy az augusztusi alaszkai találkozón Trump és Putyin által elfogadott elveket felhasználva kidolgozzanak egy javaslatot „az ukrajnai konfliktus rendezésére, valamint az amerikai-orosz kapcsolatok helyreállítására és Oroszország biztonsági problémáinak megoldására”. „Valójában ez egy sokkal tágabb koncepció, amely lényegében azt mondja: „Hogyan tudjuk végre biztosítani a tartós biztonságot Európában, és nem csak Ukrajnában” – mondta.

Dmitrijev hozzátette, hogy a cél az, hogy ezt a dokumentumot elkészítsék a következő Putyin–Trump találkozóra. Elmondta, hogy Washington jelenleg magyarázza az ukránoknak és az európaiaknak a jelenlegi megközelítésének „előnyeit”.