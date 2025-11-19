Csaknem 50 éve nem látott tűz pusztít Japánban

Csaknem 50 éve nem látott tűz pusztít a dél-japáni Óita város egyik körzetében, a lángok több mint 170 épületre terjedtek át, egy ember meghalt, egy másikat égési sérülések miatt kórházban ápolnak - közölték szerdán az illetékes hatóságok.

A Tokiótól mintegy 770 kilométerre délnyugatra fekvő városban kedd este keletkezett tűz már több mint 48 ezer négyzetmétert emésztett fel, és az erős szelek nyomán átterjedt a város környéki erdőkre is. A tűz oltásában - egyebek között tűzoltó helikopterekkel - a hadsereg is részt vesz. A Kyushu Electric Power áramszolgáltató vállalat tájékoztatója szerint a tűz nyomán körülbelül 300 háztartás maradt áram nélkül.

A katasztrófavédelmi szolgálatok azt közölték, hogy 175 környékbeli lakos keresett menedéket a szolgálatok által felállított szükségszálláson. Hozzátették azt is, hogy a tűz okát vizsgálják. Takaicsi Szanae miniszterelnök az X-en együttérzését fejezte ki "mindazok felé, akik a hideg idő közepette kénytelenek elhagyni otthonaikat", és hangsúlyozta, hogy a kormány - a helyi hatóságokkal együttműködve - minden lehetséges támogatást megad a rászorulóknak. Japánban mostanáig az 1976-ban, a szigetország északi részén lévő Szakatában kitört tűzvész számított a legnagyobb, városban keletkezett tűzvésznek, eltekintve a földrengés okozta tüzektől.