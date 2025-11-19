Fico váratlanul a NATO-hoz fordult

Szlovákia kérte a NATO-tól a légvédelmének megerősítését – jelentette Robert Fico miniszterelnök a katonai szövetség vezetőjével, Mark Ruttéval folytatott találkozója után, jelentette a The Guardian.

Fico a NATO főtitkárával Pozsonyban folytatott tárgyalások során megvédte Szlovákia terveit, hogy a következő években önállóan határozza meg a védelmi kiadások ütemét és szerkezetét, mivel a legtöbb NATO-tagország növeli a beruházásokat ezen a területen.

„A közös megbeszélés során [Fico] arra is kérte a főtitkárt, hogy erősítse meg Szlovákia légvédelmét” – közölte a szlovák kormány a keddi esti találkozó után kiadott közleményében.

Fico korábban kijelentette, hogy Szlovákia ellenzi az ukrajnai háború orosz eszközökkel történő finanszírozását.

„Meg akarjuk állítani a háborút, vagy csak tápláljuk? 140 milliárd eurót fogunk adni Ukrajnának, hogy a háború folytatódjon. Mit jelent ez? Hogy a háború legalább még két évig fog tartani” – mondta a szlovák miniszterelnök.

Azt is hangsúlyozta, hogy az EU belefáradt Ukrajna finanszírozásába. Szerinte Szlovákia maga semmiképpen sem fog részt venni egy jóvátételi hitelmechanizmus létrehozásában.

„Bármilyen döntés is születik [uniós szinten], azt akarom, hogy ezt Szlovákiában világosan megértsük. Az általam vezetett kormány soha, hangsúlyozom, soha nem fog aláírni semmilyen hitelgaranciát Ukrajnának katonai kiadásokra. Egyetlen centet sem fogunk a saját állami költségvetésünkből ilyen célra költeni” – biztosította Fico.