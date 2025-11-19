Erősít az űrben Németország

Németország megerősíti a világűrben lévő biztonsági infrastruktúráját - jelentette be szerdán a német védelmi miniszter és a külügyi tárca vezetője, a lépést a német érdekeknek a fokozódó globális űrverseny nyomán szükségessé váló megerősítésével indokolva.

Boris Pistorius védelmi miniszter, valamint a külügyi tárcát vezető Johan Wadephul közös közleményben kiemelte, hogy új űrstratégiájával a berlini kormány elkötelezett marad a világűr békés, szabályokon alapuló használata mellett. Egyúttal olyan űrinfrastruktúra kiépítését jelentették be, amely „eleget tesz az elrettentési céloknak”.

Ezen célokra a védelmi minisztérium 35 milliárd eurónyi befektetést helyezett kilátásba az elkövetkezendő néhány évben, hozzátéve, hogy az űrstratégia megvalósításának gerincét a hadsereg alkotja majd. Pistorius elmondta, hogy e stratégia mentén fogják kidolgozni Németország védelmi képességeinek megerősítését, példaként pedig a GPS-jeleknek a Balti-tengeren történő orosz megzavarását hozta fel. Wadephul a maga részéről rámutatott arra, hogy a világűr régóta katonai konfliktusok és gazdasági versengés színtere. „A világűrben teljes mértékben kibontakozott az irányításért zajló versengés, így még fontosabb, hogy Németország megvédje érdekeit” - szögezte le.