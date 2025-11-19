Életfogytiglani börtönre ítélték a zaporizzsjai "kormányzót"

Ukrajnában távollétében életfogytiglani börtönbüntetést kapott Jevhen Balickij, Zaporizzsja megye megszállás alatti részének Moszkva által kinevezett "kormányzója", akit azzal vádolnak, hogy Oroszország érdekeit képviselve megszervezte az ukrán gabona illegális elszállítását, több milliárd hrivnya kárt okozva - számolt be szerdán az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sajtószolgálata.

"Ukrajna déli régiója egy részének elfoglalása után Balickij megkezdte a Kreml utasításainak végrehajtását, amelyek a helyi gazdák és agrárvállalatok teljes kifosztására vonatkoztak.

Fegyverrel, börtönnel és fizikai megtorlással fenyegetve az oroszok lefoglalták a mezőgazdasági vállalkozók magántulajdonát, mindenekelőtt az ukrán gabonát. Ezután az úgynevezett kormányzó, Balickij biztosította az elrabolt termény illegális elszállítását az Oroszországi Föderáció megrendelésére" - írta az SZBU közleményében.

Közlése szerint a gabona fő útvonalai Mariupolon keresztül vezettek, majd onnan az oroszországi Rosztov-na-Donu kikötőibe vagy a ideiglenesen megszállt Krímbe, ahonnan tovább szállították a Közel-Kelet országaiba. A rendvédelmi szervek adatai szerint csupán 2025 folyamán Balickij csaknem félmillió tonna ukrán gabona elrablását szervezte meg.

A biztonsági szolgálat nyomozói által összegyűjtött bizonyítékok alapján a bíróság Balickijt kollaborációs tevékenységben, az agresszor állam támogatásában és csoportosan elkövetett háborús bűncselekményekben is bűnösnek mondta ki.

Az SZBU hozzátette, hogy az elítélt a mára már betiltott Régiók Pártjának egykori parlamenti képviselője volt a parlamentben, aki az orosz támadás kezdetén az elsők között támogatta nyilvánosan az orosz megszállókat, később pedig a zaporizzsjai ideiglenesen elfoglalt terület "helytartójává" nevezték ki.

Az ukrán főügyészség közölte, hogy adataik szerint Balickij a megszálló adminisztráció vezetőjeként megszervezte ukrán vállalatok ingatlanjainak és mezőgazdasági termékeinek lefoglalását és eltulajdonítását, több mint 6,4 milliárd hrivnya (csaknem 60 milliárd forint) értékben.

Azt is hozzátette, hogy ez a bírósági döntés az első, amely hivatalosan is megállapítja, hogy a megszálló struktúrák megsértették a genfi egyezmény előírásait a háború idején a polgári lakosság védelméről, mégpedig a civil tulajdon jogellenes elkobzására vonatkozó részt.

Emlékeztettek arra, hogy Balickijt, már 2023-ban is elítélték távollétében, akkor 15 év szabadságvesztést kapott, vagyonelkobzással, miután "megállapítást nyert, hogy 2022. szeptember 30-án a Kremlben aláírta a zaporizzsjai régió Oroszországhoz csatolásáról szóló illegális szerződést".