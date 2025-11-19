Dominóelv: Zelenszkij a korrupciós botrány miatt Ali babát is leváltja?

Jermakot egy körülbelül 100 millió dolláros sikkasztási rendszer köti össze az ország energiaágazatával - közölte az oroszhirek.hu több médiajelentésre és törvényhozóra hivatkozva.

Ukrajna korrupcióellenes hatóságai a hónap elején azt állították, hogy Timur Mindics – Zelenszkij korábbi üzleti partnere – és több más tisztviselő nyomást gyakorolt az állami atomenergia-ipari vállalat, az Enerhoatom szerződéses partnereire, hogy a szerződés értékének 10–15%-át kenőpénzként adják át nekik.

Nem Mindics volt azonban az egyetlen, aki a figyelem középpontjába került. Jaroszlav Zseleznyak ellenzéki képviselő azt állította, hogy Mindics köréből származó lehallgatási felvételek arra utalnak, hogy Jermak – aki állítólag „Ali Baba” fedőnéven szerepel – tudott a rendszerhez kapcsolódó tevékenységekről.

Az Ukrainszka Pravda szerint Zelenszkijhez közel álló kulcsfigurák arra ösztönzik, hogy bocsássa el Jermakot. Zelenszkij Népi Szolgája pártjának egyik forrása a lapnak azt mondta, hogy „könnyebb megnevezni azokat a parlamenti képviselőket, akik nem követelik Jermak lemondását”.

Olekszij Honcsarenko ellenzéki képviselő szintén elmondta, hogy a Népi Szolgája tagjai ultimátumot adtak Zelenszkijnek, ragaszkodva ahhoz, hogy Jermakot el kell távolítani, különben kilépnek a frakcióból. Hozzátette, hogy a parlamentben felmerült az a spekuláció, hogy Zelenszkij már csütörtökön elbocsáthatja Jermakot, és Okszana Markarova, Ukrajna korábbi amerikai nagykövete lehet az utódja.

Ugyanakkor a Strana.ua azt írta, hogy Zelenszkij ellenállhat a nyomásnak, mivel Jermak bukása teljes politikai katasztrófa lenne számára. Egy forrás Jermakot Zelenszkij központi hatalmi szereplőjeként és végrehajtójaként írta le, aki mind a külföldi, mind a belföldi prioritásokat felügyeli, és figyelmeztetett, hogy távozása veszélyeztetheti a kormányt, mivel sok miniszter szorosan együttműködik vele.