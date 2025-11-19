Az ukránok részvétele nélkül egyezne meg az ország sorsáról a két nagyhatalom

Zelenszkij török és amerikai tárgyalásokkal próbálja újraindítani a békefolyamatot, miközben egyre több részlet derült ki az Egyesült Államok és Oroszország megbeszéléseiről – közölte a Reuters .

Volodimir Zelenszkij ismét Recep Tayyip Erdogan török elnökön keresztül szeretne bekerülni a békefolyamatba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán Törökországban tárgyal, majd csütörtökön amerikai hadseregi tisztviselőkkel találkozik Kijevben, hogy új lendületet adjon az Oroszországgal folytatandó béketárgyalásoknak.

Kijev és Moszkva között nem volt személyes egyeztetés a júliusi isztambuli találkozó óta, miközben az orosz erők folytatták a közel négy éve tartó háborút, legutóbb 19 ember halálát okozva éjszakai csapásokban. Bár a béketárgyalások újraindítására tett erőfeszítések látszólag lendületet vettek, Moszkva egyelőre nem mutatott hajlandóságot feltételei megváltoztatására, és lekicsinyelte azt a sajtóértesülést, miszerint az Egyesült Államok egy 28 pontos béketerven dolgozna.

Zelenszkij a törökországi látogatás bejelentésekor hangsúlyozta: Ukrajna legfőbb prioritása mindent megtenni a háború végének közelebb hozásáért.

A török elnökkel, Recep Tayyip Erdoğannal arról kíván egyeztetni, hogyan lehetne „igazságos békét” teremteni Ukrajnában. Törökország, amely NATO-tagként mindkét féllel szoros kapcsolatot ápol, már 2022-ben, a háború első heteiben is adott otthont béketárgyalásoknak. Ezek voltak az egyetlen ilyen megbeszélések egészen idén Donald Trump amerikai elnök új békekezdeményezéséig.

A Kreml közölte, hogy orosz képviselők nem vesznek részt a mostani tárgyalásokon, de Vlagyimir Putyin elnök nyitott az Egyesült Államokkal és Törökországgal folytatandó egyeztetésekre.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy Kijev „jelzéseket” kapott egy amerikai javaslatcsomagról, amelyet Washington Oroszországgal vitatott meg, de Ukrajnának nem volt szerepe a javaslatok kidolgozásában.

Putyin 2024 júniusában ismertette alapvető feltételeit, követelve, hogy Kijev mondjon le a NATO-csatlakozási terveiről és vonja ki csapatait négy olyan tartományból, amelyeket Moszkva Oroszország részeként ismer el, emlékeztet a Portfolio.

Moszkva nem jelezte, hogy bármelyik követeléséből engedne, Ukrajna pedig közölte, hogy nem fogadja el ezeket a feltételeket. Az amerikai hadsereg minisztere, Dan Driscoll vezette amerikai küldöttség „tényfeltáró misszió” keretében tartózkodik Kijevben. A delegáció tagja Randy George tábornok, a hadsereg vezérkari főnöke is, aki csütörtökön találkozik Zelenszkijjel.

Egy török forrás szerint Steve Witkoff amerikai különmegbízott is ellátogathat Törökországba, de amerikai tisztviselők ezt egyelőre nem erősítették meg. A török külügyminisztérium egy forrása szerint a török tisztviselők csak Zelenszkijjel találkoznak, Witkoff várhatóan nem vesz részt az ankarai megbeszéléseken. Trump erőfeszítései a háború lezárására eddig sikertelenek voltak, múlt hónapban pedig váratlanul lemondta a Putyinnal tervezett budapesti csúcstalálkozót.

Az orosz erők jelenleg az ukrán terület mintegy 19 százalékát ellenőrzik, és folyamatosan nyomulnak előre, miközben a tél közeledtével gyakori támadásokat hajtanak végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen.