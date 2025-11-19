Az ukránok az oroszt választják

Az ukránok 6-7 százaléka, akik átálltak az ukrán nyelvre, most visszatértek az oroszhoz.

Jelenleg Ukrajnában fokozatosan kezd megváltozni a nyelvi helyzet. Az állampolgárok körében bizonyos ellenreakció tapasztalható az „önukránosítással” szemben. Erről Olena Ivanovszkaja, az államnyelv védelméért felelős biztos számolt be a Szabadság Rádiónak adott interjújában.

Ahogy a biztos megjegyezte, 2022–2023-ban, az orosz invázió hátterében az „önukránosítás” szintje a csúcson volt. Ezt a szociológiai felmérések is megerősítették. De a helyzet megváltozott, és most „fokozatos visszaesést látunk”.

„Az ember nem lehet állandóan ilyen feszültségben, és nem tudja kontrollálni magát, a viselkedését. És ennek megfelelően ezt a visszaesést is annak tulajdonítom, hogy ez egy szokás. Az emberek, az államnyelvre áttérők körülbelül 6–7 százaléka, idővel visszatértek a kényelmes nyelvi buborékukhoz” – hangsúlyozta Ivanovska.

Az ukránok nyelvi szokásainak vizsgálata különösen a Viber platformon történt.

„Azt is feljegyzik, hogy az idei évben 6 százalékos mértékű visszaoroszosodás történt. Vagyis azok az emberek, akik fokozatosan váltottak ukránra – mondjuk a munkahelyükön, otthon (azaz mind a nyilvános, mind a magánéletben), visszatérnek az anyanyelvükhöz. Vagyis az anyanyelv az a nyelv, amelyen a szüleik nevelték őket” – jegyezte meg a nyelvi ombudsman.

Ivanovszkaja hangsúlyozta, hogy Oroszország már régóta oroszosítja az ukránokat. Ugyanakkor véleménye szerint az ukránosítás szisztematikus állami politikája 5 vagy 10 éven belül nem fog megvalósulni.

„Bizonyos és kardinális módon, és nem csak erre az önukránosítási pillanatra bólogatva, amely reakcióként, önvédelemként, önmegőrzésként merül fel az agresszióra, hanem mondjuk úgy, egy tervezett állami politika, ez nem fog és nem is fog 5 vagy 10 év alatt megvalósulni. Ez egy hosszú folyamat. Mert fontos, hogy mindent következetesen, mindent bölcsen, ne a pillanat hevében, ne kényszerből tegyünk – ez egy fontos pillanat, hanem dinamikával, olyan motivációkkal, amelyek érveken, igazoláson és pragmatizmuson alapulnának” – van meggyőződése a biztos.

Ivanovszkaja szerint az ukránoknak aktiválniuk kell egy „belső motivátort”.

„Mindannyiunknak ezt kellene tennie, és még inkább azoknak, akik felelősek a gyermekeikért. És folyamatosan, mondhatni, motiválni magunkat: »Ukrán vagyok, ez az én nyelvem, ez az én védelmem, ez a fegyverem«” – véli Ivanovszkaja.