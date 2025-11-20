Az orosz katonaság megtorló csapást mért, többek között Kinzsal rakétákkal, az ukrán hadiipari létesítményekre – idézte a védelmi minisztérium jelentését az oroszhirek.hu .

Az oroszok bevetették a Kinzsal rakétákat - Képünkön egy Mig-31-es hasán a Kinzsal rakéta. Mint látható, nem apró jószág

„Válaszul a polgári célpontok ellen Oroszország területén végrehajtott terrorista támadásokra, ma reggel nagy hatótávolságú, nagy pontosságú légi és tengeri fegyvereket, többek között „Kinzsal” hiperszonikus ballisztikus rakétákat, és csapásmérő pilóta nélküli repülőgépet vettetünk be az ipari komplexum és az energetika létesítményei ellen, amelyek biztosították azok működését” – áll a jelentésben.

Ezenkívül az orosz csapatok eltalálták a nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek tárolóit Ukrajna nyugati régióiban.

Az elmúlt éjjel az ukrán média több városban történt robbanásokról számolt be. Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint egyes régiókban vészhelyzeti áramszünetet rendeltek el. A helyi katonai adminisztráció vezetője, Makszim Kozickij bejelentette, hogy egy energetikai létesítmény megrongálódott a Lemberg régióban.

Válaszul az ukrán erők támadásaira az orosz hadsereg nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal kizárólag katonai objektumokat és az ukrán hadipari komplexum vállalkozásait támadja.