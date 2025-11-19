Átszakadt a frontvonal

A Donyeck megye északi részén fekvő Sziverszk gyakorlatilag a 2022-es ukrajnai orosz inváziót követően nem sokkal a frontvonalra került. A háború még mintegy 11 ezer fős bányászvároskát azonban az ukrán erők jelentősen megerősítették még a 2014-es események után, ezért az oroszok sehogy nem tudták bevenni. A csata mintegy 40 hónapon keresztül tartott, de a támadók szinte alig jutottak közelebb a településhez. Az elmúlt hetekben már érezhető volt, hogy megváltozott a helyzet a frontvonal ezen szakaszán, ugyanis több kisebb település elfoglalásával lassan haladt előre az orosz hadsereg.

Novemberben viszont valósággal átszakadt a front: a legfrissebb jelentések szerint a támadók már a városba is betörtek, idézi a szakértőt a Portfolio.

Az elmúlt napokban az oroszok többet haladtak, mint előtte 40 hónap alatt összesen. Mindez azt jelenti, hogy Sziverszk városa bármelyik pillanatban eleshet, ezzel pedig megnyílik az út Oroszország előtt nyugat felé. A terep nem kifejezetten kedvező, mivel több magaslat és völgy is keresztülszeli ezt a részt, így kérdéses, hogy itt mennyire tudnak gyorsan haladni az oroszok, de egy esetleges siker esetén a következő nagyobb település már Szlavjanszk lehet, Donyeck megye egyik legnagyobb városa.