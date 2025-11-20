A németek lelőhetik az illegális drónokat

A német kormány szerdán törvényjavaslatot fogadott el, amellyel lehetővé kívánja tenni, hogy a hadsereg közbeléphessen - végszükség esetén akár fegyvert is használva - a német légtérbe engedély nélkül behatoló drónok ellen.

A törvénytervezet célja, hogy felhatalmazza a fegyveres erőket a drónok elleni „harcra, az elfogásukra, illetve a megsemmisítésére” - közölte berlini sajtótájékoztatóján Alexander Dobrindt német belügyminiszter.

Az utóbbi hónapokban Németország és több más európai ország is szembesült azzal, hogy azonosítatlan pilóta nélküli repülő szerkezetek számos alkalommal berepültek a légterébe, gyakran kényes infrastruktúrák, közöttük katonai létesítmények, villamos erőművek, kikötők és repülőterek felett.

Berlin már megerősítette a rendőrség hatáskörét a fenyegetések elhárítása terén, engedélyezve egyebek mellett a drónok lelövését. A német alkotmány azonban szigorú korlátokat szab a békeidőben az ország területén végrehajtható katonai műveletekkel kapcsolatban.

A hatóságok Oroszországot gyanúsítják számos behatolás elkövetésével. Ezek feltehetően Vlagyimir Putyin orosz elnök stratégiájának a keretébe illeszkednek, amelyekkel „el akar bátortalanítani és meg akar félemlíteni bennünket” - mondta októberben Friedrich Merz német kancellár.

A légi biztonságra vonatkozó törvény célja, hogy a rendőri erők és a helyi hatóságok azonnali fenyegetés esetén haladéktalanul katonai támogatást kérhessenek.

A rövidesen felállítandó drónvédelmi nemzeti központ feladata lesz, hogy megkönnyítse az egyes szolgálatok közötti kommunikációt - közölte a belügyminisztérium szóvivője.

Dobrindt decemberben konzultál a tartományok belügyminisztereivel a beavatkozás módozatainak a kidolgozásáról.

Bírálói szerint a reform sértheti a hadseregre vonatkozó alkotmányos korlátozásokat. A belügyminiszter visszautasította ezt az érvelést, arra hivatkozva, hogy a német törvények értelmében a polgári hatóságok kérhetnek „adminisztratív segítséget”, amikor a veszély meghaladja a rendőrség képességeit.