Romániának körülbelül 45 napig kellene kitartania egy Oroszországgal vívott nagyszabású fegyveres konfliktus esetén — ennyi időre lenne szüksége a NATO-erőknek, hogy megérkezzenek az ország területére az Európai Unió szakértői szerint. Erről a brit Financial Times írt az EU katonai mobilitásról szóló jelentésére hivatkozva.

A szakértők több olyan akadályt azonosítottak, amelyek nehezítik a katonai mozgékonyságot: meggyengült hidak, túl szűk alagutak, a vasúti nyomtávok eltérései, valamint túlzott bürokrácia.

A NATO nem hivatalos forgatókönyvei szerint szükség esetén mintegy 200 ezer katona, valamint 1500 tank és páncélozott jármű átcsoportosítását tervezik az USA-ból, Kanadából és az Egyesült Királyságból Kelet-Európába.

„Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a logisztika minden elemének úgy kell működnie, mint a svájci óráknak” - mondta Alexander Zollfrank, a Bundeswehr egyik szakértője.

Hozzátette, hogy bármilyen átcsoportosítást gyors politikai döntésnek kell megelőznie a válság kezdetének pillanatában. Az újság szerint azonban a nyugati vezetők gyakran óvatosak, és nem sietnek előre jelezni ellenfeleik katonai lépéseit.

A logisztikát tovább nehezíti, hogy a csapatoknak semleges országokon kell áthaladniuk, ahol még ugyanazon katonai konvoj esetében is eltérő vám-, jogi és adminisztratív szabályok érvényesek. Emiatt az európai tisztviselők egy úgynevezett „katonai schengeni övezet” létrehozásán dolgoznak, amely egységesítené az áthaladás szabályait.

Emlékezetes: Mark Rutte NATO-főtitkár november elején sürgősen Bukarestbe látogatott, miután az USA bejelentette egyes kelet-európai – köztük romániai – csapategységeinek kivonását. Rutte ígéretet tett az Alliance katonai jelenlétének megerősítésére a térségben, az ukrajnai orosz előrenyomulás fényében.

Ahogy az EADaily beszámolt róla, nemrég Romániában tartották a Dacian Fall hadgyakorlatokat, amelyeken a NATO Franciaországból érkező egységek átcsoportosítását gyakorolta. A gyakorlatot értékelve Cyril Mathias francia tábornok kijelentette:

„A NATO és az EU szintjén továbbra is azon dolgozunk, hogy válság vagy háború esetén el tudjuk hárítani azokat az adminisztratív akadályokat, amelyek lassítják a reagálás előkészítését.”