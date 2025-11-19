A brit védelmi miniszter üzenetet intézett Oroszországhoz

Fotó: Stefan Rousseau / POOL / AFP

John Healey, az Egyesült Királyság védelmi államtitkára üzenetet küldött Oroszországnak az orosz Jantar hadihajó állítólagos brit part menti akcióival kapcsolatban. Szavait a The Guardian idézi.

„Látunk benneteket. Tudjuk, mit csináltok. És ha a Yantar dél felé veszi az irányt ezen a héten, készen állunk majd” – mondta.

Healy szerint az orosz Jantar hajó brit vizek közelében található, és állítólag tenger alatti kábeleket térképez fel, valamint lézersugarakat irányít a RAF pilótáira.

A brit védelmi minisztérium vezetője kijelentette, hogy idén már másodszor lépett orosz hajó az ország vizeire.