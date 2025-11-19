2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

A brit védelmi miniszter üzenetet intézett Oroszországhoz

„Látunk benneteket. Tudjuk, mit csináltok"

MH
 2025. november 19. szerda. 18:26
Healey brit védelmi miniszter üzenetet küldött Oroszországnak az orosz hajóval kapcsolatban.

A brit védelmi miniszter üzenetet intézett Oroszországhoz
John Healey brit védelmi miniszter üzent az oroszoknak
Fotó: Stefan Rousseau / POOL / AFP

John Healey, az Egyesült Királyság védelmi államtitkára üzenetet küldött Oroszországnak az orosz Jantar hadihajó állítólagos brit part menti akcióival kapcsolatban. Szavait a The Guardian idézi.

„Látunk benneteket. Tudjuk, mit csináltok. És ha a Yantar dél felé veszi az irányt ezen a héten, készen állunk majd” – mondta.

Healy szerint az orosz Jantar hajó brit vizek közelében található, és állítólag tenger alatti kábeleket térképez fel, valamint lézersugarakat irányít a RAF pilótáira.

A brit védelmi minisztérium vezetője kijelentette, hogy idén már másodszor lépett orosz hajó az ország vizeire.

