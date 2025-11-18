Zelenszkij Törökországban találkozik Trump különmegbízottjával

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök november 19-én, szerdán Törökországba látogat, ahol találkozik Steve Witkoff-fal, az amerikai elnök különmegbízottjával.

A találkozóra az államfő spanyolországi útját követően kerül sor, a megbeszélések középpontjában pedig az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos tárgyalások aktivizálása áll.

Az ukrán elnök korábban jelezte, hogy madridi látogatása után Ankarába utazik. Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna kész konkrét javaslatokat bemutatni partnereinek a konfliktus rendezése érdekében.

„Vannak kidolgozott megoldásaink, amelyeket felajánlunk partnereinknek. Minden erőnkkel a háború befejezésének közelítésén dolgozunk – ez Ukrajna elsődleges prioritása. Dolgozunk a fogolycserék és a deportáltak hazahozatalának újraindításán is”

Törökország régóta kulcsszerepet játszik a közvetítésben, különösen a fogolycserék terén. Umjerov védelmi miniszter is Isztambulban tárgyalt, ahol megállapodás született 1200 hadifogoly szabadon bocsátásának előkészítéséről.

Washingtoni közvetítés

A Reuters hírügynökség forrásai megerősítették, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott kifejezetten azért utazik Törökországba szerdán, hogy csatlakozzon a Zelenszkijjel folytatott tárgyalásokhoz.

A törökországi vizit előtt az ukrán államfő Spanyolországban Pedro Sánchez miniszterelnökkel egyeztet. Zelenszkij elmondása szerint azon dolgoznak, hogy a madridi találkozó olyan megállapodásokat hozzon, amelyek „több erőt adnak” Ukrajnának a diplomáciai és katonai küzdelemben – írja a KárpátHír.