Zelenszkij: Felkészültünk a tárgyalások aktivizálására

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök spanyolországi és törökországi látogatása után hazatérve „gyors és elvi jelentőségű döntéseket”, valamint új jogszabályi kezdeményezéseket ígért.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt (2. b) fogadta Francina Armengol, a spanyol Képviselőház elnöke (b) és Pedro Rollan, a spanyol szenátus elnöke (j)

Az államfő a nemzetközi partnerekkel folytatott tárgyalások mellett a héten a kormányzattal és a parlamenti frakcióval is egyeztet, miközben Rusztem Umjerov védelmi miniszter is hamarosan visszatér kijevi hivatalába.

Az ukrán elnök bejelentette, hogy ma Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel találkozik, akitől további támogatást remél Ukrajna védelmének megerősítéséhez. Zelenszkij Spanyolország után Törökországba utazik, ahol a tárgyalások fókuszában a béke előmozdítása és a fogolycserék újraindítása áll. Kijev szerint már vannak kész javaslataik, amelyeket bemutatnak partnereiknek.

„A háború befejezésének minden erővel történő közelebb hozása Ukrajna elsődleges prioritása. Dolgozunk a fogolycserék és a fogvatartottak visszatérésének helyreállításán is”

Belpolitikai fordulatok és törvényhozási lépések

Zelenszkij a diplomáciai körút után azonnal belpolitikai egyeztetésekbe kezd: még ezen a héten találkozik a kormány tisztviselőivel, a parlament vezetésével és a „Nép Szolgája” (Szluha Narodu) frakció képviselőivel. Az elnök közlése szerint több fontos törvényjavaslatot és „az állam számára szükséges gyors döntést” készítenek elő.