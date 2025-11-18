Külföld
Zelenszkij: Felkészültünk a tárgyalások aktivizálására
Diplomáciai nagyüzem
Az államfő a nemzetközi partnerekkel folytatott tárgyalások mellett a héten a kormányzattal és a parlamenti frakcióval is egyeztet, miközben Rusztem Umjerov védelmi miniszter is hamarosan visszatér kijevi hivatalába.
Az ukrán elnök bejelentette, hogy ma Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel találkozik, akitől további támogatást remél Ukrajna védelmének megerősítéséhez. Zelenszkij Spanyolország után Törökországba utazik, ahol a tárgyalások fókuszában a béke előmozdítása és a fogolycserék újraindítása áll. Kijev szerint már vannak kész javaslataik, amelyeket bemutatnak partnereiknek.
„A háború befejezésének minden erővel történő közelebb hozása Ukrajna elsődleges prioritása. Dolgozunk a fogolycserék és a fogvatartottak visszatérésének helyreállításán is”
Belpolitikai fordulatok és törvényhozási lépések
Zelenszkij a diplomáciai körút után azonnal belpolitikai egyeztetésekbe kezd: még ezen a héten találkozik a kormány tisztviselőivel, a parlament vezetésével és a „Nép Szolgája” (Szluha Narodu) frakció képviselőivel. Az elnök közlése szerint több fontos törvényjavaslatot és „az állam számára szükséges gyors döntést” készítenek elő.
Az ukrán vezető emellett utasítást adott a Legfelsőbb Főparancsnokság (Sztavka) következő ülésének előkészítésére is, amelyet várhatóan csütörtökön tartanak meg - írja a hromadske.ua