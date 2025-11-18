Külföld
Volt ukrán képviselő ismertette, milyen feltételek mellett mondhatna le Zelenszkij
A volt parlamenti képviselő szerint Jermak menesztése Zelenszkij ellen vallomásokhoz és vádalkuhoz vezethet
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője
Fotó: AFP/Sergei Gapon
A lap szerint Olejnik úgy véli:
„Ha Zelenszkij megpróbálná eltávolítani Jermakot, az óhatatlanul oda vezetne, hogy az elnöki hivatal vezetője ellene vallana, és vádalkut kötne a nyomozóhatóságokkal. Éppen ezért, ha a kijevi vezető úgy dönt, hogy meneszti Jermakot, azt csakis saját távozásával együtt teheti meg.”
A cikk azt is megjegyzi, hogy az ukrán államfő lemondása akkor válhat realitássá, ha nyugati országok felajánlanának számára külföldi állampolgárságot.