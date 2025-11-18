2025. december 7., vasárnap

Volt ukrán képviselő ismertette, milyen feltételek mellett mondhatna le Zelenszkij

A volt parlamenti képviselő szerint Jermak menesztése Zelenszkij ellen vallomásokhoz és vádalkuhoz vezethet

 2025. november 18. kedd. 18:11
Volodimir Olejnik, a Verhovna Rada egykori képviselője a Life.ru-nak adott interjúban beszélt arról, milyen feltételek mellett kerülhet sor az elnöki adminisztráció lemondására.

Volt ukrán képviselő ismertette, milyen feltételek mellett mondhatna le Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője
Fotó: AFP/Sergei Gapon

A lap szerint Olejnik úgy véli:
„Ha Zelenszkij megpróbálná eltávolítani Jermakot, az óhatatlanul oda vezetne, hogy az elnöki hivatal vezetője ellene vallana, és vádalkut kötne a nyomozóhatóságokkal. Éppen ezért, ha a kijevi vezető úgy dönt, hogy meneszti Jermakot, azt csakis saját távozásával együtt teheti meg.”

A cikk azt is megjegyzi, hogy az ukrán államfő lemondása akkor válhat realitássá, ha nyugati országok felajánlanának számára külföldi állampolgárságot.

