Volodimir Olejnik, a Verhovna Rada egykori képviselője a Life.ru -nak adott interjúban beszélt arról, milyen feltételek mellett kerülhet sor az elnöki adminisztráció lemondására.

A lap szerint Olejnik úgy véli:

„Ha Zelenszkij megpróbálná eltávolítani Jermakot, az óhatatlanul oda vezetne, hogy az elnöki hivatal vezetője ellene vallana, és vádalkut kötne a nyomozóhatóságokkal. Éppen ezért, ha a kijevi vezető úgy dönt, hogy meneszti Jermakot, azt csakis saját távozásával együtt teheti meg.”

A cikk azt is megjegyzi, hogy az ukrán államfő lemondása akkor válhat realitássá, ha nyugati országok felajánlanának számára külföldi állampolgárságot.