Újraindulhatnak a béketárgyalások?

Az ukrán elnök szerdán Törökországba utazik, hogy megkísérelje „újraindítani” a béketárgyalásokat, és újra felvenni a kapcsolatot a hadifoglyok cseréjéről Oroszországgal.

Volodimir Zelenszkij ismét úton, megérkezett Spanyolországba a spanyol miniszterelnökkel, Pedro Sánchezzel való megbeszélésre

„Holnap (szerdán) találkozókat tartok Törökországban. Felkészülünk a tárgyalások újraindítására, és kidolgoztunk megoldásokat, amelyeket partnereinknek fogunk javasolni” – jelentette be Volodimir Zelenszkij a közösségi médiában.

„Arra is törekszünk, hogy újraindítsuk a hadifoglyok cseréjét, és hazahozzuk foglyainkat” – folytatta.

Isztambulban több tárgyalási forduló is lezajlott már annak érdekében, hogy megoldást találjanak az Oroszország által 2022-ben indított teljes körű ukrajnai háború lezárására, de ezeknek az egyetlen konkrét eredménye a hadifoglyok cseréje és a holttestek hazaszállítása volt. A legutóbbi fogolycsere októberben történt.

A két fél álláspontja a béke feltételeiről, a tűzszünet bevezetéséről és a vezetők találkozójáról a hivatalos nyilatkozatok tanúsága szerint továbbra is szöges ellentétben áll egymással.

Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági Tanács titkára már korábban Törökországba utazott egyebek között azzal a céllal, hogy sürgesse az Oroszországban fogva tartott 1200 ukrán állampolgár szabadon bocsátását.

Volodimir Zelenszkij hétfő óta európai országokat látogat sorban, hogy több támogatást szerezzen szövetségeseitől, miközben Oroszország a tél közeledtével az ukrán energiainfrastruktúrát is támadja. Az ukrán államfő kedden, egy nappal franciaországi látogatása után a spanyol miniszterelnökkel, Pedro Sánchezzel és VI. Fülöp királlyal találkozik.

Az Egyesült Államok elnökének békefenntartó missziókért felelős különmegbízottja, Steven Witkoff szerdán ugyancsak Törökországba látogat, ahol részt vesz az ukrán elnökkel tervezett tárgyalásokon – számolt be a Reuters hírügynökség török forrásokra hivatkozva.