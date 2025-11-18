Trump egy feltétellel aláírná az új Oroszország elleni szankciós törvényt

Donald Trump amerikai elnök kész aláírni azt az új, republikánusok által kidolgozott szankciós törvényt, amely az Oroszországgal üzletelő országokat sújtaná.

A Fehér Ház egy magas rangú tisztségviselője szerint Trump támogatja a javaslatot, de egy kulcsfontosságú feltételt szabott: ragaszkodik ahhoz, hogy a törvény biztosítsa számára a végső döntési jogkört a szankciók bevezetéséről írja a Reuters.

A Lindsey Graham szenátor és Brian Fitzpatrick képviselő által jegyzett republikánus törvényjavaslat azokat az országokat büntetné, amelyek üzleti kapcsolatban állnak Oroszországgal, beleértve az orosz energiahordozók vásárlóit is.

Trump vasárnap este újságíróknak azt mondta, „nincs semmi ellenvetése” a javaslattal szemben. Egyúttal jelezte, a törvényhozók elfogadhatnák az ő javaslatát is, hogy Iránt szintén vegyék fel a szankcionált országok közé.

Arra a kérdésre, hogy Trump támogatja-e a javaslatot, a fehér házi tisztségviselő megerősítette: „Alá fogja írni. Ezt tegnap este egyértelművé tette.” A Fehér Ház azonban ragaszkodni fog egy meghatározott szövegezéshez, amely garantálja az elnöki felügyeletet.

„A Fehér Ház és az elnök számára mindig is fontos volt, hogy a szankciós csomag tartalmazzon egy kivételt, amely garantálja, hogy a szankciókkal kapcsolatos döntésekben az elnöké a végső szó. Tehát, ha ez bekerül, azt hiszem, az elnök mérlegelni fogja a törvényjavaslat aláírását.”

A tisztségviselő megjegyezte, hogy bár a hírekben kevesebb szó esik róla, a Fehér Ház továbbra is dolgozik az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon a háború lezárása érdekében.