2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Rendkívüli állapot a donyecki régióban

Korábban az orosz védelmi tárca a harkivi Cehelne és a dnyipropetrovszki Necsajivka elfoglalását jelentette be

MH/MTI
 2025. november 18. kedd. 23:06
Frissítve: 2025. november 19. 9:59
Megosztás

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője este rendkívüli állapotot hirdetett ki az általa irányított régióban a zuevei és a sztarobesivei hőerőműben keletkezett károk miatt. A létesítmények elleni kedd hajnali támadásról reggel számolt be a tisztségviselő, közölve, hogy számos település maradt áram nélkül, leálltak a kazánházak és víztisztító állomások.

Rendkívüli állapot a donyecki régióban
Az orosz támadások miatt rendkívüli állapot lépett életbe a donyecki régióban
Fotó: AFP/24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Oleg Petrasiuk

Az ukrán fél hétfőn is támadta a donyecki régió energiainfrastruktúráját, mintegy félmillió fogyasztó áramellátását megszakítva. Hétfő délutánra a villany nélkül maradt lakosok száma 140 ezerre csökkent.

Közben az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a donyecki régióban lévő Platonivka hétfőn bejelentett elfoglalásával az orosz erők ellenőrzésük alá vonták a Limant Sziverszkkel összekötő utat. Az orosz hadsereg emellett a Harkiv megyei Cehelne és a Dnyipropetrovszk megyei Necsajivka települést is elfoglalta.

Moszkva szerint a donyecki régióbeli Pokrovszk város felmentésére az ukrán hadsereg öt támadással próbálkozott, és ebben a körzetben mintegy 275 katonát, valamint egyebek mellett egy harckocsit és egy francia CAESAR 155 milliméteres tarackot veszített. A tárca által kiadott tájékoztatás szerint az ukrán fél a Harkiv megyei Blahodativkánál sikertelen ellentámadással próbálkozott Kupjanszk megsegítésével, és a város térségében mintegy félszáz katonát veszített.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink