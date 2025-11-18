Rendkívüli állapot a donyecki régióban

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője este rendkívüli állapotot hirdetett ki az általa irányított régióban a zuevei és a sztarobesivei hőerőműben keletkezett károk miatt. A létesítmények elleni kedd hajnali támadásról reggel számolt be a tisztségviselő, közölve, hogy számos település maradt áram nélkül, leálltak a kazánházak és víztisztító állomások.

Az ukrán fél hétfőn is támadta a donyecki régió energiainfrastruktúráját, mintegy félmillió fogyasztó áramellátását megszakítva. Hétfő délutánra a villany nélkül maradt lakosok száma 140 ezerre csökkent.

Közben az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a donyecki régióban lévő Platonivka hétfőn bejelentett elfoglalásával az orosz erők ellenőrzésük alá vonták a Limant Sziverszkkel összekötő utat. Az orosz hadsereg emellett a Harkiv megyei Cehelne és a Dnyipropetrovszk megyei Necsajivka települést is elfoglalta.

Moszkva szerint a donyecki régióbeli Pokrovszk város felmentésére az ukrán hadsereg öt támadással próbálkozott, és ebben a körzetben mintegy 275 katonát, valamint egyebek mellett egy harckocsit és egy francia CAESAR 155 milliméteres tarackot veszített. A tárca által kiadott tájékoztatás szerint az ukrán fél a Harkiv megyei Blahodativkánál sikertelen ellentámadással próbálkozott Kupjanszk megsegítésével, és a város térségében mintegy félszáz katonát veszített.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.