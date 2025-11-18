Külföld
Rendkívüli állapot a donyecki régióban
Korábban az orosz védelmi tárca a harkivi Cehelne és a dnyipropetrovszki Necsajivka elfoglalását jelentette be
Az ukrán fél hétfőn is támadta a donyecki régió energiainfrastruktúráját, mintegy félmillió fogyasztó áramellátását megszakítva. Hétfő délutánra a villany nélkül maradt lakosok száma 140 ezerre csökkent.
Közben az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a donyecki régióban lévő Platonivka hétfőn bejelentett elfoglalásával az orosz erők ellenőrzésük alá vonták a Limant Sziverszkkel összekötő utat. Az orosz hadsereg emellett a Harkiv megyei Cehelne és a Dnyipropetrovszk megyei Necsajivka települést is elfoglalta.
Moszkva szerint a donyecki régióbeli Pokrovszk város felmentésére az ukrán hadsereg öt támadással próbálkozott, és ebben a körzetben mintegy 275 katonát, valamint egyebek mellett egy harckocsit és egy francia CAESAR 155 milliméteres tarackot veszített. A tárca által kiadott tájékoztatás szerint az ukrán fél a Harkiv megyei Blahodativkánál sikertelen ellentámadással próbálkozott Kupjanszk megsegítésével, és a város térségében mintegy félszáz katonát veszített.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.