Phenjan „nukleáris dominóhatásra" figyelmeztet
Dél-Korea nukleáris tengeralattjárókat épít
Észak-Korea élesen bírálta a Dél-Korea és az USA közötti megállapodást a nukleáris tengeralattjárók építéséről. Ez egy "veszélyes konfrontációs kísérlet", és magában foglalja a "nukleáris dominóhatás" kockázatát – írta kedden az állami hírügynökség, a KCNA, számol be a focus.de. Ha a Dél nukleáris meghajtású tengeralattjárókkal rendelkezik, az " fegyverkezési versenyhez" vezethet.
Dél-Koreának nincsenek "ellenséges szándékai"
Az elnök szöuli irodája ezután kijelentette, hogy Dél-Koreának nincs "ellenséges szándéka" a szomszédos országgal szemben.
Dél-Korea múlt héten bejelentette egy biztonsági és kereskedelmi megállapodás kötését az USA-val, amely szerint nukleáris meghajtású tengeralattjárókat is építenek. Eddig az országban csak dízelmotoros tengeralattjárók működnek. Lee Jae Myung elnök hangsúlyozta, hogy Dél-Korea nem tervez nukleáris fegyverekkel felszerelt tengeralattjárókat építeni. A dízel tengeralattjárók csak rövidebb ideig maradhatnak víz alatt, "ami korlátozza képességünket az észak-koreai vagy kínai tengeralattjárók nyomon követésére" – mondta Lee.
Az Egyesült Államoknak tízezrek katonája van Dél-Koreában
Észak-Koreának viszont nukleáris fegyverei vannak. A két szomszédos ország hivatalosan még mindig háborús állapotban van, több mint hét évtizeddel a koreai háború 1953-as befejezése után. Az Egyesült Államok több tízezer katonát telepített Dél-Koreába, többek között Dél-Koreát védeni.