Phenjan „nukleáris dominóhatásra" figyelmeztet

Észak-Korea éles kritikával reagált Dél-Korea nukleáris meghajtású tengeralattjárók építésére irányuló terveivel az Egyesült Államokkal. Az állami hírügynökség, a KCNA " fegyverkezési versenyről" és "nukleáris dominóhatásról" beszél.

Az amerikai nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó fedélzetéről is indultak a harci gépek, a Japán, Dél-Korea és az USA közös hadgyakorlatán

Észak-Korea élesen bírálta a Dél-Korea és az USA közötti megállapodást a nukleáris tengeralattjárók építéséről. Ez egy "veszélyes konfrontációs kísérlet", és magában foglalja a "nukleáris dominóhatás" kockázatát – írta kedden az állami hírügynökség, a KCNA, számol be a focus.de. Ha a Dél nukleáris meghajtású tengeralattjárókkal rendelkezik, az " fegyverkezési versenyhez" vezethet.

Dél-Koreának nincsenek "ellenséges szándékai"

Az elnök szöuli irodája ezután kijelentette, hogy Dél-Koreának nincs "ellenséges szándéka" a szomszédos országgal szemben.

Dél-Korea múlt héten bejelentette egy biztonsági és kereskedelmi megállapodás kötését az USA-val, amely szerint nukleáris meghajtású tengeralattjárókat is építenek. Eddig az országban csak dízelmotoros tengeralattjárók működnek. Lee Jae Myung elnök hangsúlyozta, hogy Dél-Korea nem tervez nukleáris fegyverekkel felszerelt tengeralattjárókat építeni. A dízel tengeralattjárók csak rövidebb ideig maradhatnak víz alatt, "ami korlátozza képességünket az észak-koreai vagy kínai tengeralattjárók nyomon követésére" – mondta Lee.

Az Egyesült Államoknak tízezrek katonája van Dél-Koreában

Észak-Koreának viszont nukleáris fegyverei vannak. A két szomszédos ország hivatalosan még mindig háborús állapotban van, több mint hét évtizeddel a koreai háború 1953-as befejezése után. Az Egyesült Államok több tízezer katonát telepített Dél-Koreába, többek között Dél-Koreát védeni.