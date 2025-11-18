Külföld
Nyolc régióban 31 drón veszett oda
Megérkezett az éjszakai hadijelentés
Az ukrán drónok ellencsapásra indultak, de közülük 31 odaveszett a november 18-ra virradó éjszaka
Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko
Orosz vadászgépek lelőttek tíz-tíz pilóta nélküli repülőgépet a Voronyezs és Tambov régióban; három-három drónt Rosztovban és Jaroszlavlban; kettőt Szmolenszkben; egyet-egyet pedig Brjanszkban, Kurszkban és Orjolban.
Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.