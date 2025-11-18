2025. december 7., vasárnap

Nyolc régióban 31 drón veszett oda

Megérkezett az éjszakai hadijelentés

 2025. november 18. kedd. 9:02
„Az elmúlt éjszaka folyamán a légvédelmi riasztórendszerek 31 ukrán merevszárnyú, pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg” – idézte az orosz védelmi tárca hadijelentését a Ria Novosztyi.

Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko

Orosz vadászgépek lelőttek tíz-tíz pilóta nélküli repülőgépet a Voronyezs és Tambov régióban; három-három drónt Rosztovban és Jaroszlavlban; kettőt Szmolenszkben; egyet-egyet pedig Brjanszkban, Kurszkban és Orjolban.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

