„Az elmúlt éjszaka folyamán a légvédelmi riasztórendszerek 31 ukrán merevszárnyú, pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg” – idézte az orosz védelmi tárca hadijelentését a Ria Novosztyi.

Az ukrán drónok ellencsapásra indultak, de közülük 31 odaveszett a november 18-ra virradó éjszaka

Orosz vadászgépek lelőttek tíz-tíz pilóta nélküli repülőgépet a Voronyezs és Tambov régióban; három-három drónt Rosztovban és Jaroszlavlban; kettőt Szmolenszkben; egyet-egyet pedig Brjanszkban, Kurszkban és Orjolban.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.