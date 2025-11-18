Német csapás az ukránoknak

Miért csökkentik a juttatásokat, és milyen kifizetéseket kapnak most az ukránok Németországban?

A háború kezdete óta sok ukrán talált menedéket Németországban, ahol menekültként állami támogatásban részesülnek. Most a hatóságok úgy döntöttek, hogy felülvizsgálják a támogatás szabályait és feltételeit.

A minap Németország elfogad egy törvényt, amely visszamenőlegesen megváltoztatja az Ukrajnából érkező menekülteknek nyújtott szociális támogatás szabályait – írja a DW. Alexander Dobrindt, a német belügyminisztérium vezetője szerint a dokumentum szerint a 2025. április 1. után az országba érkezett ukránok már nem kaphatnak szociális segélyt, a Bürgergeldet („állampolgári ellátás”) – ők az Asylbewerberleistungsgesetz (menedékjogot kérelmezők ellátásai) törvény szerinti kifizetésekre lesznek jogosultak.

Mi a különbség a kétféle fizetési mód között:

Bürgergeld - havi 563 euró alaptámogatás;

Asylbewerberleistungsgesetz - 441 euró (196 euró személyes szükségletekre és 245 euró élelmiszerre és ruházatra).

A német kormány szerint az ukránoknak járó új kifizetések arra ösztönözhetik a menekülteket, hogy Németországban keressenek munkát. Dobrindt miniszter szerint, ha az ukránok nem tesznek erőfeszítéseket a munkakeresés érdekében, a kifizetések tovább csökkenhetnek.

Ezenkívül a német hatóságok ellenőrizni kívánják a menekültek anyagi helyzetét: csak azok maradnak jogosultak szociális segélyre, akik nem rendelkeznek elegendő megtakarítással. Ha mégis rendelkeznek ilyennel, akkor először felajánlják nekik, hogy használják fel azokat, majd igényelhetik a szociális segélyt.

Az új törvény értelmében az ukránoknak nyújtott kifizetések várhatóan mintegy 730 millió eurót takarítanak meg 2026-ban, és 320 milliót 2027-ben. Ezen megtakarítások nagy része a szövetségi költségvetésbe, a többi az önkormányzatokhoz kerül. Ugyanakkor az államoknak és a városoknak további költségekkel kell szembenézniük a menekültek miatt - 862 millió euróval 2026-ban és 394 millió euróval 2027-ben. Ezeket a költségeket ezután a kormány kompenzálja. Ennek eredményeként a szakértők megjegyzik, hogy az állam számára nem lesz jelentős megtakarítás.