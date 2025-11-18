NATO: Nincs egyetértés az Ukrajna felett átrepülő orosz drónok lelövéséről

A NATO-n belül nincs egyetértés arról, hogy a Szövetség lelője-e az Ukrajna feletti légtérben azokat az orosz rakétákat és drónokat, amelyek a szövetséges országokat fenyegetik.

Ezt Boris Ruge, a NATO főtitkárhelyettese közölte egy, az LRT-nek adott interjúban. Ruge hangsúlyozta, a NATO a saját területének és légterének védelmére összpontosít - írja a KárpátHír.

A főtitkárhelyettes egyértelművé tette, hogy a Szövetség álláspontja a saját légterének és területének védelme.

„Jelenleg nincs szándék arra, hogy Ukrajna légterében lőjünk le drónokat vagy ballisztikus rakétákat, amelyek a mi légterünk felé közelednek. Egyes államok javasolják ezt, de még nem hoztunk ilyen döntést” – mondta Ruge.

„Hatalmas támogatást nyújtunk”

Ruge kiemelte, hogy a NATO továbbra is „hatalmas támogatást” nyújt Kijevnek az orosz légitámadások elleni védekezésben.

„A németek nemrég további Patriot-rendszereket adtak át. Tehát segítünk Ukrajnának megvédeni magát. Ez nagyon nehéz, de folyamatosan erőfeszítéseket teszünk, hogy felszerelést küldjünk Ukrajnának” – tette hozzá.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptemberben „igazságosnak” nevezte azt a felvetést, hogy más államok is részt vegyenek az ukrán légtérbe behatoló drónok lelövésében. Korábban Jens Stoltenberg, a NATO volt főtitkára már beszélt arról, miért utasította el a Szövetség 2022-ben a repüléstilalmi zóna létrehozását.