"Minden egyes háborúra költött euró az európai gazdaságból vonja ki az erőforrásokat"

Minden egyes háborúra költött euró vagy eurócent az európai gazdaságból vonja ki az erőforrásokat, a családok pénztárcájából pedig nagy összegeket - hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden a Bács-Kiskun vármegyei Soltvadkerten.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: a brüsszeli politika legélesebb vitája most az, hogy az egyes európai országok a jövőben is finanszírozni fogják-e a háborút és Ukrajna egészét.

Ezt bizonyítja az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen magyar miniszterelnöknek küldött levele, amelyben további pénzügyi támogatást kér Ukrajnának - hívta fel a figyelmet.

Azt mondta, a háborút támogató sajtó arról ír, hogy Ukrajnának heteken belül elfogy a pénze, hitelt már nem tud felvenni, az Amerikai Egyesült Államok béketárgyalásokat szeretne, és kiszáll a finanszírozásból, így Európa maradhat a háború egyetlen nagy támogatója.

A fideszes politikus szerint "amennyiben Ursula von der Leyenen múlik, akkor az európai családoknak kell majd ezt a számlát kifizetni".

Az Európai Bizottság elnökének mostani támogatási kérelmén túl ugyanis a következő hétéves költségvetésben is állandósítani akarják a háborús finanszírozást és Ukrajna támogatását - tette hozzá.

Dömötör Csaba rámutatott: számszerűsítve ez azt jelenti, hogy a következő hétéves költségvetésben 100 milliárd eurónak megfelelő összeget akarnak elkülöníteni Ukrajna közvetlen támogatására. "Hogyha a közvetett támogatási lehetőségeket is számba vesszük, akkor a következő hétéves költségvetés 20 százaléka is erre a célra mehet".

Lehet, hogy ez valakiknek nagy gazdasági lehetőség, de Európa egésze számára ez a gazdasági szakadékot jelenti - értékelt az EP-képviselő.

Hozzátette, az Európai Bizottság úgy akarja előteremteni az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat, hogy azt más működő programokból veszi el. Csökkenteni akarják a kohéziós forrásokat, és 20 százalékkal a már meglévő agrártámogatásokat. Ez csak Magyarországon 150 ezer gazda számára okozna jövedelmi károkat - húzta alá.

Az európai országok eddig már 70 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget költöttek a háborúra, és ez az összeg "fájóan hiányzik az utakból, a kórházakból, minden iskolából vagy éppen az otthonteremtési támogatásokból vagy akár a családtámogatásokból" - sorolta.

A fideszes politikus szerint ezeket a terveket a Tisza brüsszeli pártja erőlteti, az Európai Néppárt, amely nyíltan arról beszél, hogy egy olyan kormányt szeretne Magyarországon, amelyik "szépen beáll a sorba, nem ellenkezik, és segédkezik ezen tervek végrehajtásában". Erről beszélnek teljes nyíltsággal az Európai Parlament szakbizottsági ülésein, erről ír az ukrán sajtó, és az is nagyon beszédes, hogy a Tisza Párt egyik fő háttérembere, Raskó György Lengyelországban tárgyal az ukrán csatlakozásról - fűzte hozzá Dömötör Csaba.

Úgy folytatta, ez önmagában is rendkívül súlyos kérdéseket vet fel. "Most mindent tagadnak azért, mert azt is elmondják, hogy a választások után majd mindent lehet". A magyar választókon múlik, hogy ezt sikerül-e megakadályozni - hangsúlyozta.

Dömötör Csaba kiemelte, a Fidesz álláspontja változatlan ebben a témában: a rendelkezésre álló pénzeket, erőforrásokat a magyar családokra, a magyar vállalkozásokra kell költeni, és "nem rakétákra akarjuk szánni, pláne nem mások háborújában kilőtt rakétákra".