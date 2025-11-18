Merz aggódik

Halléban tett látogatásán Friedrich Merz azt mondta, felháborítja, hogy ma már a kisebb német városokban sem rendezhetők meg a karácsonyi vásárok anélkül, hogy a szervezők ne rendelkeznének egy átfogó biztonsági koncepcióval.

Hozzátette, hogy támogatja a biztonsági tervek egységes formájának kidolgozását, mert a karácsonyi vásárok védelmének biztosítása minden szövetségi tartományban problémát jelent.

A kancellár hangot adott annak a reményének is, hogy sikerül megállapodásra jutni annak érdekében, hogy a magdeburgi karácsonyi vásár is a terveknek megfelelően, néhány napon belül megnyílhasson. Szász-Anhalt tartományban és fővárosában, Magdeburgban azért övezik biztonsági aggályok a karácsonyi vásárok megrendezését, mert tavaly decemberben, az akkori vásáron egy férfi autóval belehajtott a tömegbe, hat ember halálát és további 300 sérülését okozva. Az autót vezető, szaúd-arábiai származású, 2006 óta Németországban élő 51 éves vádlott ellen – aki tettéért nem kért bocsánatot és nem tanúsított megbánást – jelenleg is folyamatban van a büntetőeljárás - írta meg a Magyar Nemzet.