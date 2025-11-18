2025. december 7., vasárnap

Előd

Vita a demográfiáról
Külföld

Merényletkísérlet Brüsszelben

Nyolc embert vettek őrizetbe

MH/MTI
 2025. november 18. kedd. 17:23
Brüsszelben és a flamand Brabant tartománybeli Leuvenben összesen 18 helyszínen tartottak házkutatást és őrizetbe vettek nyolc embert kedd hajnalban egy feltételezett merényletkísérlet ügyében, amelynek a brüsszeli királyi főügyész, Julien Moinil volt a célpontja.

Merényletkísérlet Brüsszelben
Julien Moinil, brüsszeli királyi főügyész volt a célpont
Fotó: AFP/Belga/Belga Mag/Marius Burgelman

A belga igazságügyi hatóságok közlése szerint az ügyben eljáró vizsgálóbíró kedden dönt arról, hogy hivatalosan is letartóztatásba kerüljenek-e a gyanúsítottak.

A nyomozás júliusban indult, miután a rendőrség hitelt érdemlő információt kapott egy lehetséges támadásról. A fenyegetettség miatt Moinil védelmét a legmagasabb szintre emelték.

A szövetségi ügyészség közleménye szerint az érintettek az albán szervezett bűnözés köreiből kerülhettek ki, és többüknek büntetett előélete van kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények miatt.

A nyomozóhatóságok hangsúlyozták: jelenleg sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudják, hogy valóban konkrét merényletterv készült volna a főügyész ellen. A vizsgálat folytatódik.

„Ez a nyomozás ismét bizonyítja, hogy feltétlenül szükség van a rendőrök és bírák jobb védelmére, akik fáradhatatlanul és nap mint nap küzdenek a szervezett bűnözés ellen, és akiket ennek következtében e szervezetek célba vesznek” – nyilatkozta Ann Fransen szövetségi ügyész.

