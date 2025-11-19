Lengyelország ultimátumot adott Ukrajnának

Zelenszkijnek azonnal tisztáznia kell az energetikai szektort érintő korrupciós botrányt az EU előtt, különben Ukrajna uniós útja megakadhat. A botrány egyre komolyabb nemzetközi nyomást helyez Kijevre, és már az elnök személyes érintettségéről is beszélnek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek tisztáznia kell az energetikai korrupciós botrányt az EU előtt

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij köteles tisztázni az Európai Unió tagállamai előtt az ország energetikai szektorát érintő korrupciós botrányt, különben Ukrajnának bezárulhat az út az uniós tagság felé – jelentette ki Lengyelország nemzetvédelmi minisztere, Vladiszlav Koszinjak-Kamysz a Wiadomości tudósítása szerint - írja az origo.hu.

„Azonnali magyarázatra van szükség Ukrajnától ebben az ügyben – világosan kell állást foglalni, és az ukrán államnak és kormánynak ultimátumot kell intézni” – mondta a politikus.

A lengyel miniszter külön hangsúlyozta, hogy

egy korrupcióval fertőzött ország nem válhat az Európai Unió tagjává.

Kijevben korábban arról számoltak be, hogy Volodimir Zelenszkij személyesen is részt vett a korrupciós ügyben. Egy korábbi ukrán tisztviselő állítása szerint az elnök jóváhagyta az ország energetikai szektorában történt, 100 millió dollárt kitevő sikkasztást.

November 11-én az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda hivatalosan gyanúsítottként hallgatta ki Zelenszkij szövetségesét, Timur Mindicset a korrupciós ügy kapcsán. A vállalkozót „Zelenszkij pénztárcájaként” emlegetik.