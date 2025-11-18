2025. december 7., vasárnap

Külföld

Kárpátalján újraindult a sóbányászat

Már szállítják a műszaki sót

 2025. november 18. kedd. 15:59
Másfél éves leállás után újraindult a sóbányászat Kárpátalján, a técsőterebesi (Tereblja) kősólelőhelyen.

Kárpátalján újraindult a sóbányászat
Elkezdődött az ipari feldolgozásra szánt műszaki só bányászata Kárpátalján
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/dpa Pool/Philipp Schulze

A „Kation Invest” Kft. november 7-én kezdte meg újra a kitermelést, és már megkezdte az ipari feldolgozásra szánt műszaki só bányászatát. Valentyn Kondratiev, a cég társtulajdonosa a Nadra.info szaklapnak megerősítette, hogy már öt szerződést kötöttek közúti szolgálatokkal Kárpátalja, Lviv és Zsitomir megyékben – írja a KárpátHír.

A „Kation Invest” Kft. még 2017-ben kapta meg a speciális engedélyt a lelőhely kiaknázására, a bánya építése pedig 2022-ben kezdődött. Volodimir Zelenszkij elnök 2023 augusztusában arról beszélt, hogy a lelőhely fejlesztése biztosíthatja Ukrajna élelmezési és műszaki sóellátását is. A munkálatok azonban 2024 márciusában a részvényesek közötti vállalati konfliktus miatt leálltak.

Jelentős kapacitásbővítés és étkezési só a cél

Kondratiev az újraindítás kapcsán megjegyezte: „Tartjuk magunkat a korábban bejelentett ígéretekhez”. A cég tervei szerint 2024-ben mintegy 60 ezer tonna műszaki sót gyártanának. A cél az, hogy 2026-ra elérjék a tervezett évi 450 ezer tonnás kapacitást, és megkezdjék az étkezési só gyártását is. A „Kation Invest” bejegyzett tulajdonosai Valentyn Kondratiev és Oksana Omelianenko.

