George Clooney őszintén vallott állapotáról

A 64 éves színész elárulta, hogy egyre gyakrabban küzd a szövegtanulással, ami környezetében is felkavarta az állóvizet. George Clooney őszinte vallomása több régi kollégáját és közeli ismerősét is meglepte.

George Clooney ismét aggodalmat keltett egészségi állapotával kapcsolatban, miután nyíltan beszélt arról, hogy egyre nehezebben jegyzi meg a szövegeket. Vajon mi állhat a probléma hátterében?

George Clooney demenciával küzd?

A 64 éves színész akkor szembesült a problémával, amikor Noah Baumbach rendező meglepetésmontázst készített korábbi szerepeiből. Clooney kénytelen volt végignézni saját pályájának korai szakaszát, az 1980-as években futó The Facts of Life epizódszerepétől a kilencvenes évek ikonikus Vészhelyzetéig – írja a Radar Online. A fiatalkori jelenetek és a színész által bevallott memóriazavarok óhatatlanul pletykákat indítottak el. Egyesek szerint a háttérben csupán az öregedés áll, mások azonban attól tartanak, a probléma forrása a demencia - írja a life.hu.

A színész egyik munkatársa így fogalmazott: „Mindig is borotvaéles volt, de most a forgatáson többször emlegette, milyen gyorsan elillannak a dolgok. Ez megijesztette az embereket.”