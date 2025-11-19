Külföld
George Clooney őszintén vallott állapotáról
Aggódnak érte a rajongók
George Clooney ismét aggodalmat keltett egészségi állapotával kapcsolatban, miután nyíltan beszélt arról, hogy egyre nehezebben jegyzi meg a szövegeket. Vajon mi állhat a probléma hátterében?
George Clooney demenciával küzd?
A 64 éves színész akkor szembesült a problémával, amikor Noah Baumbach rendező meglepetésmontázst készített korábbi szerepeiből. Clooney kénytelen volt végignézni saját pályájának korai szakaszát, az 1980-as években futó The Facts of Life epizódszerepétől a kilencvenes évek ikonikus Vészhelyzetéig – írja a Radar Online. A fiatalkori jelenetek és a színész által bevallott memóriazavarok óhatatlanul pletykákat indítottak el. Egyesek szerint a háttérben csupán az öregedés áll, mások azonban attól tartanak, a probléma forrása a demencia - írja a life.hu.
A színész egyik munkatársa így fogalmazott: „Mindig is borotvaéles volt, de most a forgatáson többször emlegette, milyen gyorsan elillannak a dolgok. Ez megijesztette az embereket.”