Gáza jövője Németország előtt

MH/ MTI
 2025. november 18. kedd. 14:56
Németország továbbra is kész konstruktív szerepet játszani a Gázai övezet újjáépítésében – jelentette ki Johann Wadephul német külügyminiszter keddi belgrádi látogatása során.

Johann Wadephul (CDU) külügyminiszter nyíilatkozott a média munkatársainak
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Michael Kappeler

A politikus jó hírnek nevezte, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa előző nap elfogadta a gázai háború befejezéséről szóló határozatot, amelyet az Egyesült Államok dolgozott ki.

Johann Wadephul közölte: "Németország mindig is egyértelművé tette, hogy ez a határozat kulcsfontosságú tényező az Izrael és a palesztinok közötti békés jövőhöz vezető egyensúly megteremtésében". A határozatot a jövő felé vezető út mérföldkövének nevezte. Mint mondta: a határozat lehetővé teszi a közel-keleti béketerv megvalósítását, és ezzel megteremti a békefenntartó erők munkájához szükséges legitimitási alapot, ez pedig hozzájárulhat a biztonság megteremtéséhez és a Gázai övezetben lakók megfelelő humanitárius ellátásához.

