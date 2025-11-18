Francia „drónfal" Ukrajnának

Ukrajna egy „drónfalat” kap, amely tucatnyi kis rakétából áll. A „függöny” valószínűleg képes elfogni a siklóbombákat is, és hamarosan készen áll a használatra.

Egy új, a maga nemében első „drónfalat” terveznek hamarosan telepíteni Ukrajnában, amelyet Oroszország legfenyegetőbb fegyvereinek megsemmisítésére építettek, mielőtt azok elérnék a városokat és a civileket – mondta a gyártó a Business Insidernek.

A több tucat kis drónból álló falat úgy tervezték, hogy a beérkező lőszert feltartóztatja azáltal, hogy felrobbantja azokat az égből, „mint egy repülő drón aknamezőt” – mondta az Atreyd, a rendszert fejlesztő nyugati cég alapítója.

Az Atreyd már leszállította a rendszert Ukrajnába, és várhatóan néhány héten belül működőképes lesz – magyarázta az alapító, aki névtelenséget kért az érzékeny fejleményekkel kapcsolatban.

A drónfal telepítése lesz az első ismert példa arra, hogy egy ilyen típusú védelem bármilyen konfliktushelyzetben működőképessé válik, új védelmi réteget biztosítva Ukrajnának az egyre súlyosbodó orosz légitámadásokkal szemben .

A rendszert először városok és kritikus infrastruktúra védelmére fogják használni az orosz támadó drónok ellen, de később közelebb is bevethetik a frontvonalakhoz, hogy védelmet nyújtsanak a rendkívül pusztító siklóbombák ellen, amelyeket köztudottan nehéz elfogni.