Külföld

Az ENSZ elfogadta az Egyesült Államok által kidolgozott határozatot a gázai béketervről

A Hamász elutasította a javaslatot

 2025. november 18. kedd. 11:51
A testület tagállamai közül 13 képviselője igennel szavazott, míg Oroszország és Kína nem vett részt a határozathozatalban és nem élt vétójogával.

Az ENSZ elfogadta az Egyesült Államok által kidolgozott határozatot a gázai béketervről
Michael Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete az ISF-et a békefenntartók erős koalíciójának nevezte, amely tagjainak egy részét muszlim többségű országok, mint Indonézia, Azerbajdzsán és mások adják
Fotó: ADAM GRAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Az Egyesült Államok annak érdekében terjesztette elő a határozati javaslatot, hogy nemzetközi legitimációt nyerjen Donald Trump elnök 20 pontból álló béketervének végrehajtása, ami a gázai tűzszünetet követően több lépésben a teljes béke megteremtését, a Gázai övezet újjáépítését célozza a közel-keleti térség egészének stabilitása érdekében. A terv része egy nemzetközi testület felállítása a békefolyamat felügyeletére.

Donald Trump elnök a New York-i idő szerint hétfő esti szavazás után közösségi oldalán fejezte ki örömét. „Gratulálok a világnak az ENSZ Biztonsági Tanácsának hihetetlen szavazásához, percekkel ezelőtt, amiben elismerte és támogatta a Béketestületet!” - fogalmazott az amerikai elnök és hozzátette, hogy a testületet ő vezeti majd „a világ legerősebb és leginkább tisztelt” vezetőinek oldalán.

A 20 pontos béketerv első szakaszának részeként lépett életbe októberben tűzszünet, aminek nyomán jórészt megálltak a 2023. október 7-e óta tartó harcok a Hamász és az izraeli haderő között. A Biztonsági Tanács által elfogadott határozatban szerepel a Gázai övezet átmeneti irányításával megbízott úgynevezett Béketestület megalakítása, valamint a Gázai övezet biztonságának megteremtéséért felelős átmeneti Nemzetközi Stabilizációs Erők (International Stabilization Force - ISF) létrehozása.

Michael Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete az ISF-et „a békefenntartók erős koalíciójának” nevezte, amely tagjainak egy részét muszlim többségű országok, mint Indonézia, Azerbajdzsán és mások adják.

A Gázáról szóló határozat elfogadása és megvalósítása a várakozások szerint szerepel Donald Trump elnök és Mohamed bin Szalmán, Szaúd-Arábia koronahercege keddi találkozójának napirendjén.

