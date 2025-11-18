2025. december 7., vasárnap

Külföld

Energiaválság fenyeget Ukrajnában?

Megsérült a Donyecki régió két hőerőműve

MH/ MTI
 2025. november 18. kedd. 9:45
Frissítve: 2025. november 18. 10:06
Két hőerőműben is károkat okoztak az ukrán támadások az éjszaka folyamán a donyecki régióban – közölte Gyenyisz Pusilin, az orosz ellenőrzésű „Donyecki Népköztársaság” vezetője kedden a Telegram-csatornáján.

Az ukrajnai Donyeck térségében is leálltak a hőerőművek
Fotó: AFP/Anadolu/Anadolu Agency/Alexander Usenko

„A köztársaság energiaellátó rendszerére mért példátlan támadás következtében a zuevei és a sztarobesivei hőerőmű megsérült” – írta Pusilin.

A tisztségviselő szerint számos település maradt áram nélkül, leálltak a kazánházak és víztisztító állomások.

Az ukrán fél hétfőn is támadta a donyecki régió energiainfrastruktúráját, mintegy félmillió fogyasztó áramellátását megszakítva. Délutánra a villany nélkül maradt lakosok száma 140 ezerre csökkent.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 31 repülőgép típusú ukrán drónt lőtt le Oroszország nyolc régiója felett: tízet-tízet Voronyezs és Tambov, hármat-hármat Rosztov és Jaroszlavl, kettőt Szmolenszk, egyet-egyet pedig Brjanszk, Kurszk és Orjol megye légterében.

